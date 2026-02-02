본문 바로가기
박승원 광명시장 "광명시흥테크노밸리, 도시 미래 성장의 거점"

정두환기자

입력2026.02.02 17:20

도시첨단산단 연말 준공 앞두고 현장 점검

박승원 경기도 광명시장이 245만㎡ 규모로 조성되는 '광명시흥 테크노밸리'를 도시의 미래 성장 거점으로 삼겠다는 의지를 재확인했다.

2일 광명시흥 테크노밸리 조성사업 현장을 방문한 박승원 광명시장(가운데)이 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 광명시 제공

2일 광명시흥 테크노밸리 조성사업 현장을 방문한 박승원 광명시장(가운데)이 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 광명시 제공

박 시장은 2일 가학동 일대 광명시흥테크노밸리 공사 현장을 방문해 사업 추진상황을 점검하고 사업의 신속하고 차질 없는 진행을 요청했다.


박 시장은 "광명시흥 테크노밸리는 약 3만명의 일자리 창출과 2조3000억원 규모의 생산 유발 효과가 기대되는 대규모 미래 성장 거점"이라며 "차질 없이 공사를 추진해 시의 새로운 성장 동력을 만들어 달라"고 했다. 박 시장은 "이를 위해 시 차원에서도 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

광명시흥 테크노밸리는 광명시 가학동, 시흥시 무지내동·논곡동 일대 총 245만㎡ 규모로 개발 중인 대규모 산업단지다. 시행은 한국토지주택공사(LH)와 경기주택도시공사(GH)가 맡고 있다.


개발은 ▲일반산업단지(97만㎡) ▲유통단지(29만㎡) ▲도시첨단산업단지(49만㎡) ▲학온공공주택지구(68만㎡) 등 4개 사업으로 나뉘어 추진 중이다. 이중 도시첨단산업단지는 올해 말 준공을 앞두고 있다.


이곳은 서울과 가까운데다 지구 내에 신안산선 학온역이 신설될 예정이어서 교통 접근성이 뛰어난 것으로 평가받고 있다.

박 시장은 "사업의 속도감 있는 추진과 함께 현장 노동자와 시민의 안전이 우선돼야 한다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
