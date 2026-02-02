중형 SUV '쏠쏠한' 재미봤네… 르노코리아, 1월 내수 2239대·수출 1493대

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 2026년 1월 한 달 동안 내수 2239대, 수출 1493대로 총 3732대의 판매 실적을 기록했다고 2일 알렸다.

지난달 내수 실적은 중형 SUV '그랑 콜레오스'가 이끌었다. 그랑 콜레오스는 1월에만 1663대가 팔리며 내수 판매의 대부분을 차지했다. 출시 이후 1년 5개월 동안 국내에서 누적 6만5000대 가까이 판매된 르노코리아의 대표 모델이다. 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 사양, 차체 안전성을 강점으로 내세운다. 구매 후 5개월이 지난 고객을 대상으로 한 설문조사에서는 95% 이상이 만족한다고 응답했다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 369대가 판매됐다. 이 가운데 1.6L 가솔린 엔진과 엑스트로닉 무단변속기를 조합한 '아르카나 1.6 GTe'가 313대로 약 85%를 차지했다. 아르카나 1.6 GTe는 개별소비세 인하 기준 2300만원부터 구매할 수 있다.

준중형 전기 SUV '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭(세닉 E-Tech)'은 207대가 판매됐다. 프랑스에서 생산해 국내에 수입·판매되는 세닉 E-Tech는 LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 적용해 산업부 인증 기준 최대 460㎞ 주행이 가능하다.

뉴 르노 콜레오스라는 이름으로 수출되는 그랑 콜레오스가 977대, 아르카나 516대 등 총 1493대가 선적됐다.

르노코리아는 세단과 SUV의 특성을 결합한 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트'의 계약을 전국 전시장에서 진행하고 있다. 필랑트 전시차는 이번 주부터 순차적으로 입고되며 고객 인도는 전량 부산공장에서 생산해 오는 3월부터 시작될 예정이다. 다만 테크노 트림은 3분기 출시된다.

