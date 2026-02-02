본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

靑 "예산 절감 집행, 작년 특활비 7.4억 국고 반납"

임철영기자

입력2026.02.02 16:58

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9~12월 예산 집행 정보, 청와대 홈페이지에 공개
작년 특활비 예산 41억 3000만원
특활비·업추비·특경비 등 전체 반납 규모 47억 8000만원

청와대가 예산 절감 집행을 통해 지난해 특수활동비 예산 41억 3000만원 중 7억 4000만원을 국고에 반납했다고 2일 밝혔다.

밤새 전국적으로 많은 눈이 내린 가운데 2일 오전 서울 종로구 청와대에 눈이 쌓여 있다. 2026.2.2 조용준 기자

밤새 전국적으로 많은 눈이 내린 가운데 2일 오전 서울 종로구 청와대에 눈이 쌓여 있다. 2026.2.2 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

청와대는 이런 내용을 담은 9~12월분 특수활동비, 업무추진비, 특정업무경비 집행 정보를 청와대 홈페이지를 통해 공개했다. 국민 세금을 투명하고 올바르게 집행하고자 하는 이재명 정부의 굳은 의지를 보이기 위해 청와대가 특수활동비 등 주요 국정운영경비 집행 정보를 공개한 것은 지난해 9월 역대 최초 공개에 이어 이번이 두 번째다.


특수활동비·업무추진비·특정업무경비 예산 전체의 건별 집행내역까지 모두 공개하는 국가기관은 청와대가 유일하다.

작년 9~12월 중 특수활동비는 1526건(29억 2000만원), 업무추진비는 6319건(26억 7000만원), 특정업무경비는 2354건(4억1000만원)이 집행됐다.


전체 국고 반납 규모는 특수활동비 7억 4000만원, 업무추진비 33억 4000만원, 특정업무경비 7억원 등 모두 47억 8000만원에 달한다.


청와대는 "국민의 세금을 '내 돈' 같이 귀하게 여기면서 국가 예산을 소중하게 집행한 결과, 특수활동비 등의 예산을 절감할 수 있었다"며 "앞으로도 국가 예산을 꼭 필요한 곳에 필요한 만큼만 집행할 계획"이라고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기