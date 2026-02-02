靑 "예산 절감 집행, 작년 특활비 7.4억 국고 반납"

9~12월 예산 집행 정보, 청와대 홈페이지에 공개

작년 특활비 예산 41억 3000만원

특활비·업추비·특경비 등 전체 반납 규모 47억 8000만원

청와대가 예산 절감 집행을 통해 지난해 특수활동비 예산 41억 3000만원 중 7억 4000만원을 국고에 반납했다고 2일 밝혔다.

밤새 전국적으로 많은 눈이 내린 가운데 2일 오전 서울 종로구 청와대에 눈이 쌓여 있다. 2026.2.2 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

청와대는 이런 내용을 담은 9~12월분 특수활동비, 업무추진비, 특정업무경비 집행 정보를 청와대 홈페이지를 통해 공개했다. 국민 세금을 투명하고 올바르게 집행하고자 하는 이재명 정부의 굳은 의지를 보이기 위해 청와대가 특수활동비 등 주요 국정운영경비 집행 정보를 공개한 것은 지난해 9월 역대 최초 공개에 이어 이번이 두 번째다.

특수활동비·업무추진비·특정업무경비 예산 전체의 건별 집행내역까지 모두 공개하는 국가기관은 청와대가 유일하다.

작년 9~12월 중 특수활동비는 1526건(29억 2000만원), 업무추진비는 6319건(26억 7000만원), 특정업무경비는 2354건(4억1000만원)이 집행됐다.

전체 국고 반납 규모는 특수활동비 7억 4000만원, 업무추진비 33억 4000만원, 특정업무경비 7억원 등 모두 47억 8000만원에 달한다.

청와대는 "국민의 세금을 '내 돈' 같이 귀하게 여기면서 국가 예산을 소중하게 집행한 결과, 특수활동비 등의 예산을 절감할 수 있었다"며 "앞으로도 국가 예산을 꼭 필요한 곳에 필요한 만큼만 집행할 계획"이라고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



