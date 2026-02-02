▲김승원(서울경찰청 제4기동대 43제대 경감·향년 52세)씨 별세, 이효정(한국신문협회 전략기획부 차장)씨 남편상 = 2일, 고려대구로병원 장례식장 111호, 발인 4일 오전 7시. 02-857-0444
[부고] 이효정(한국신문협회 전략기획부 차장)씨 남편상
2026년 02월 02일(월)
