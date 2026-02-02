강원랜드, 탄광문화의 거점으로…탄광문화축제 추진위원회 공식 출범

강원랜드, ‘2026 탄광문화축제’ 시동

강원랜드·지자체·전문가 협력체계 가동

석탄산업전환지역 재생·관광산업화 신호탄

M650 박물관 개관 연계·문화거점 위상 확립

강원랜드(대표이사직무대행 최철규)는 2일 본사 7층 회의실에서 석탄산업전환지역의 재생과 관광 산업의 활성화를 위한 '2026 탄광문화축제(가칭) 추진위원회'출범식을 열고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

탄광문화축제는 과거 동원탄좌 사북광업소를 리모델링해 조성되는 복합 문화공간'탄광문화공원 M650'의 개관과 지역 대표 축제들을 연결해 탄광의 기억을 현재의 문화콘텐츠로 확장하고, 지역 관광 활성화의 계기를 마련할 예정이다.

추진위원회는 위원장을 포함 총 10명의 위원으로 구성되며, 강원랜드 임직원 4명, 정선군 관계자 및 지역문화를 대표하는 단체장 등 4명과 문화예술·공공정책 분야의 역량을 갖춘 학계 및 문화재단 인사 2명이 외부위원으로 합류해 전문성을 강화했다.

앞으로 위원회는 올해 6월 개관 예정인 M650 박물관과 연계해 유관기관 협력체계를 구축하고, 향후 6개월간 축제 전반에 대한 심의와 의사결정을 맡는다. 첫 회의에서는 2026년 축제의 핵심 방향성과 추진 로드맵을 확정하고, M650 박물관을 핵심 랜드마크로 한 특화 프로그램 추진에 뜻을 모았다.

선출된 송계호 추진위원장은 "위대한 탄광의 역사를 이번 탄광문화축제를 통해 문화로 전환하는 전환점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "단순한 강원도 대표 축제를 넘어 대한민국을 대표하는 산업문화축제로 발전시키는데 힘쓰겠다"고 말했다.

이어, 공동위원장으로 선출된 김현선 추진위원장은 "M650의 개관과 더불어 지역 축제의 가치를 널리 알리는데 주력하겠다"며 "앞으로는 단순한 행사가 아닌 7개 시·군이 함께하는 문화 연대의 장으로 확장해 국가적 문화도시로 도약하는 계기를 만들겠다"고 말했다.

항후, 추진위원회는 석탄산업전환지역 7개 시·군 지자체 및 유관기관과의 협력을통해 지역 연계형 프로그램 확대 방안도 함께 모색할 계획이다.





