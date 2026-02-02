전남도교육청, 3월 1일자 주요 보직 인사 단행

구용혁 체육건강과장 등 주요 보직 인사 발표

목포교육장에 박재현·순천 김신규

전남도교육청이 '글로컬 전남교육' 실현과 AI 대전환 시대를 이끌어갈 3월 1일자 주요 보직 인사를 단행했다.

도교육청은 2일, 본청 과장 및 직속기관장, 교육장 등 주요 보직 임용 대상자 8명을 확정해 발표했다. 이번 인사에서 도교육청 체육건강과장에는 구용혁 완도교육지원청 교육지원과장이 임명됐다.

전남도교육청 전경 AD 원본보기 아이콘

직속기관장 인사로는 ▲창의융합교육원장에 임은영 공산초 교장 ▲국제교육원장에 조현경 교육연수원 연수운영부장 ▲유아교육진흥원장에 안은옥 유아교육팀 장학관이 각각 발탁됐다.

교육장 인사도 단행됐다. ▲목포교육장에 박재현 체육건강과장 ▲순천교육장에 김신규 광양용강초 교장 ▲함평교육장에 최은순 순천신흥초 교장 ▲진도교육장에 하숙자 진도교육지원청 교육지원과장이 각각 임용됐다.

이번 인사는 AI 대전환 시대를 맞아 교육의 본질을 강화하고, '지역과 함께 세계로 도약하는 글로컬 전남교육' 정책의 실행력을 극대화할 적임자를 전진 배치하는 데 중점을 뒀다는 평가다.

특히 도교육청은 탄탄한 기본 교육과 AI 기반 미래교육 생태계 구축, 학교·지역이 상생하는 공생교육 확산 등 핵심 과제를 안정적으로 추진할 계획이다. 또 전남-광주 행정통합과 같은 광역 단위 과제도 현장에 안착시키겠다는 강력한 의지를 반영했다.

김대중 교육감은 "2026년 전남교육은 교육의 본질을 굳건히 지키는 동시에 AI 대전환이라는 시대적 파고를 도약의 기회로 삼을 것"이라며 "주요 보직자들을 중심으로 행정력을 학교 현장 지원에 집중해 아이들의 성장을 이끌 수 있도록 든든한 뒷받침이 되겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>