화성시 만세구청 개청식… 4개 일반구 체제 공식 출범

정명근 시장 "시민 30분 행정생활권 시대 개막"

경기도 화성시가 2일 4개 구청체제의 첫걸음을 내디뎠다.

화성시는 2일 화성종합경기타운 실내체육관에서 만세구청 개청식을 개최하고 4개 구청 체제의 공식 출범을 선언했다.

정명근 화성시장이 2일 만세구청 개청식에서 기념사를 하고 있다.

'네 개의 구청, 내 곁에 가까이'를 슬로건으로 열린 이날 개청식을 기점으로 시는 기존 시청 중심의 행정체제에서 벗어나 생활권 중심의 행정 체제를 구축했다.

이날 개청식에는 정명근 화성시장, 배정수 시의회 의장, 김민재 행정안전부 차관, 추미애·송옥주·권칠승 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사, 도·시의원, 일반구 출범 서포터즈, 주민 등 1000여 명이 참석했다.

정 시장은 "4개 구청 체제는 행정구역 개편을 넘어 시민의 일상 가까이에서 문제를 해결하는 '30분 생활권 시대'의 출발을 의미한다"며 "4개 구가 지닌 고유한 특성과 여건을 반영한 맞춤형 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

만세구는 우정읍, 향남읍, 남양읍, 마도면, 송산면, 서신면, 팔탄면, 장안면, 양감면, 새솔동 등 서부권과 남부권 3읍 6면 1동을 관할한다. 만세구 향남읍 향남로 470의 화성종합경기타운에 문을 연 구청은 ▲자치행정과 ▲안전건설과 ▲민원토지과 ▲세무1과 ▲세무2과 ▲돌봄복지과 ▲경제교통과 ▲도시건축과 ▲허가민원1과 ▲허가민원2과 ▲환경관리과 ▲현장민원실 등 12과 체제로 운영된다.

시는 넓은 관할구역을 고려해 남양읍 역골동로 112-34에 세무2과·허가민원2과·현장민원실 등을 갖춘 '현장민원실'을 별도로 운영한다.

시는 나머지 3개 구청 역시 5~6일 순차적으로 개청식을 개최할 계획이다.

정 시장은 "구청과 함께 시민 단 한 명도 소외되지 않도록 따뜻하고 풍요로운 화성시를 만들어 가겠다"고 했다.





정두환 기자



