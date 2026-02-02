부산지방보훈청, 올해 보훈사업 설명회 개최

12개 보훈단체 시지부장 초청…달라지는 보훈 시책 공유

부산지방보훈청(청장 이남일)은 지난 1월 30일 부산보훈회관 7층 강당에서 12개 보훈단체 부산시지부장을 초청해 '2026년도 보훈사업 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 2026년부터 달라지는 주요 보훈 시책과 사업 방향을 보훈단체와 공유하고 보훈가족에게 정책 내용을 보다 정확하고 효과적으로 전달하기 위해 마련됐다. 설명회에는 보훈단체 관계자들이 참석해 향후 보훈정책 추진 방향에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

부산지방보훈청은 이날 설명회를 통해 내년도 보훈사업 전반에 대한 주요 변경 사항을 안내하고, 현장의 의견을 청취하며 보훈단체와의 협력 강화를 도모했다.

이남일 부산지방보훈청장은 "이번 보훈사업 설명회를 시작으로, 보훈 업무의 중요성에 대한 자긍심과 책임감을 바탕으로 지속적인 발전과 쇄신에 힘쓰겠다"며 "보훈가족이 체감할 수 있는 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산지방보훈청이 보훈사업 설명회를 갖고 기념촬영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



