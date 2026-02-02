시중은행서도 '30년 고정 주담대' 나온다

금리변동 리스크 완화 의도

금융당국이 만기 30년 초장기 고정금리 주택담보대출(주담대) 상품을 연내 도입하기로 하고 관련 방안을 조만간 발표하기로 했다. 정책모기지가 아닌 30년 만기 순수 고정금리 상품을 민간이 출시하는 건 이번이 처음이다.

2일 금융권에 따르면 금융위원회는 이르면 이달 중 민간 금융사 초장기 고정금리 상품 출시 방안을 발표한다. 상품은 하반기께 출시될 것으로 예상된다.

은행들은 현재 고정형 주담대로 주로 5년 혼합형(5년 고정+이후 변동금리)이나 주기형(5년 주기로 금리 변경) 상품을 운영 중이다. 신상품은 처음부터 만기까지 단일 고정금리를 적용하는 방향으로 구상 중이다.

시중에서 취급하는 고정금리 대출로 잡히는 상품 대부분 5년 고정금리 적용 후 변동금리로 바뀌는 혼합형 상품이어서 차주들의 비판이 나온 바 있다.

금융당국이 상품을 구상한 건 금리 변동에 따른 차주의 불확실성을 줄이기 위해서다. 차주가 금리 변동 없이 오랫동안 일정한 수준의 상환 부담만 감당하도록 유도하기 위해서다.

당국은 가계부채의 질을 높이는 데 초장기 고정금리 상품이 도움이 될 것으로 봤다. 변동금리 위주의 주담대 상품의 경우 금리 상승기에 차주의 이자 부담이 급증하는 단점이 있다. 자칫 대출 부실화로 이어질 수 있다.

당국은 초장기 고정금리 주담대의 금리를 현 5년 고정 혼합형이나 주기형과 비슷한 수준으로 설정하는 방안에 대해서도 검토 중이다. 장기 고정금리를 적용해도 금리가 과도하게 상승하면 고객 수요가 크지 않을 수 있기 때문이다.

당국은 초장기 주담대를 출시하더라도 전체 총량 규제는 강화해 가계대출 증가세를 관리한다는 방침이다.

금융위는 지방 대출 총량 한도를 수도권보다 완화하면서도 올해 전체적인 가계대출 총량 증가율을 지난해(1.8%)보다도 낮게 가져갈 방침이다.





