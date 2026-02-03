본문 바로가기
'워시' 리스크에 자산시장 출렁…안전자산 재반등 [3분 브리프]

입력2026.02.03 07:32

00분 54초 소요
[한 눈에 읽기]
① 연준의장 지명 후 안전자산 변동성 심화
② 정밀한 日·저렴한 中…사이 낀 K로봇부품
③ 2월 금통위 앞두고 한은 메시지에 주목

MARKET INDEX
'워시' 리스크에 자산시장 출렁…안전자산 재반등 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대 지수 일제 상승 마감

○美제조업 지표 개선에 상승

○폭락했던 금·은 다소 진정…미 국채 금리 상승세

TOP 3 NEWS
■ "여보, 지금 팔래? 아니 팔지 말래" 하루 만에 천당·지옥…요동친 금·은
○금·은 안전자산 재반등…변동성 심화
○금리인하 원하는 트럼프…워시에 압박
○워시 인준 놓고 공화당서도 반대표 나와 
■ "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]①
○정밀도는 일본, 가격은 중국
○사이에 낀 국산 로봇 부품
○수요, 공급 있지만 시장 작아 
■ [Why&Next]"금리 결과보다 메시지에 쏠린 눈" 이달 금통위 앞둔 한은, 핵심 이슈는
○환율 레벨 1430원 선 내렸지만…"당국 경계감 지속"
○새 Fed 의장 지명·대미투자 위한 美 암묵적 합의, 원화 강세 지지
○부동산 상승 우려↑…공급 대책 심리 진정 효과 점검 필요 
그래픽 뉴스 : [PE는 지금]"통매각 신통찮네" 플랜B 가동하는 사모펀드들
'워시' 리스크에 자산시장 출렁…안전자산 재반등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○홈플러스 사태로 여론 살피며 매각엔 신중
○블록딜, 카브아웃, 리파이낸싱 등 활용
○금융기법 적극 활용…'팔지 않는 회수'도

돈이 되는 法
'워시' 리스크에 자산시장 출렁…안전자산 재반등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 헌재, '채용 연령차별 처벌'·'위계 업무방해죄' 규정 합헌
○헌재, 채용 연령차별 처벌 조항 합헌
○'위계에 의한 업무방해죄' 조항도 합헌
○연령차별은 7대2, 업무방해죄는 전원일치 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026020215540560415
■ '반부패 수사 정예' 675명 어디로 가나
○중수청·공소청 출범 앞두고 수사 역량 약화 우려
○10년간 양성한 검찰 전문 인력 사장될 우려
○전문가들 "인력·노하우 승계 위한 입법 필요"
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026020215553978185
■ 고액 착수금 요구, 쪼개기 계약… '형사 성공보수 무효' 10년 실상
○형사 성공보수 무효 이후 변형 계약 확산
○변호사단체, 판례 변경 위해 소송·논의 지속
○타임차지 도입엔 현실적 한계
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026020215572988241

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 소비자물가지수 (YoY) (1월)


○해외

00:00 미국 ISM 제조업구매자지수 (1월)

00:00 미국 ISM 제조업물가지수 (1월)

23:40 미국 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설

23:50 독일 부바 발즈의 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -7℃(2℃) ｜최고기온 : 4℃(3℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
'워시' 리스크에 자산시장 출렁…안전자산 재반등 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

