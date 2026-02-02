기아, 1월 24만5557대 판매…전년 동기 대비 2.4% ↑

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 150,100 전일대비 2,500 등락률 -1.64% 거래량 1,396,470 전일가 152,600 2026.02.02 15:30 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중기아, EV3·4·5 GT라인업 확대…"전기차 시장 선도"기아 '초록여행' 장애인의 날 맞이 4월 여행 24가정 모집 전 종목 시세 보기 close 는 지난 1월 글로벌 시장에서 국내 4만3107대, 해외 20만2165대, 특수 285대 등 전년 동기 대비 2.4% 증가한 24만5557대를 판매했다고 2일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간과 비교해 국내는 12.2% 증가하고 해외는 0.4% 증가한 수치다. 특수 판매 수치는 제외했다.

차종별 실적은 스포티지가 4만7788대로 글로벌 시장에서 가장 많이 판매됐으며 셀토스 2만 6959대, 쏘렌토가 1만 9770대 순이었다.

지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 8388대가 판매됐다.

승용은 레이 4446대, K5 2752대, K8 2135대 등 총 1만1959대가 판매됐다.

레저용 차량(RV)는 쏘렌토를 비롯해 스포티지 6015대, 카니발 5278대, 셀토스 3698대, 니로 1991대 등 총 2만7584대가 판매됐다.

상용은 봉고Ⅲ가 2425대 팔리는 등 총 3564대가 판매됐다.

차종별 해외 실적의 경우 스포티지가 4만1773대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 됐고, 셀토스가 2만3261대, 쏘넷이 1만6042대로 뒤를 이었다.

특수 차량은 국내에서 22대, 해외에서 263대 등 총 285대를 판매했다.

기아 관계자는 "작년 1월 설연휴로 줄었던 영업일수가 늘어나며 국내 시장 판매가 증가했고, 해외 시장도 판매 성장세를 보이고 있다"며 "올해는 셀토스, 텔루라이드 등 신차 판매 본격화와 전기차·하이브리드 SUV 모델 중심의 친환경차 판매 확대를 통해 전년 대비 6.8% 증가한 판매 성장 목표를 달성할 것"이라고 밝혔다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



