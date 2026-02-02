광주·전남 희망2026캠페인, 목표액 돌파 마무리

광주·전남 희망2026나눔캠페인 사랑의 온도탑이 목표액을 돌파하며 마무리됐다. 광주·전남사랑의열매 제공 AD 원본보기 아이콘

2일 광주·전남사회복지공동모금회에 따르면 지난해 12월부터 62일간 진행된 희망 2026 나눔 캠페인에서 광주는 59억1,800여만원(목표액 51억2,000만원)으로 사랑의 온도탑 115.6도를, 전남은 115억원(113억9,000만원)으로 101도를 달성했다.

모금액의 1%마다 수은주가 1도씩 올라간다. 총 모금액은 같은 목표액을 두고 진행됐던 지난해보다 광주는 2,700만원, 전남은 27억5,500만원이 줄었다.

광주사랑의열매 구제길 회장은 "사회적·경제적 변수로 쉽지 않은 상황에도 불구하고, 서로를 살피는 광주 시민들의 온정 가득한 참여가 캠페인을 완주하게 했다"며 "여러 힘이 모여 나눔온도 115.6도 달성이라는 값진 성과를 만들어낼 수 있었다"고 말했다.

허영호 전남사회복지공동모금회장은 "올해는 어느 해보다 어려운 환경 속에서 캠페인을 시작해 목표 달성이 쉽지 않을 것이라 생각했지만 기부자들의 따뜻한 나눔 덕분에 목표를 넘어서는 뜻깊은 결과를 이룰 수 있었다. 그 마음에 진심으로 감사드린다"고 말했다.





