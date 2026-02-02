GM 한국사업장, 1월 총 4만4703대 판매…해외 판매 45%↑

GM 한국사업장이 1월 한 달 동안 총 4만4703대를 판매, 전년 동월 대비 41.4%의 판매 증가를 기록했다고 2일 밝혔다.

GM 한국사업장은 1월 해외 시장에서 전년 동월 대비 44.6% 증가한 총 4만3938대를 판매했다. 이 중 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)와 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함)가 전년 동월 대비 각각 28.7%, 79.4% 증가한 2만6860대와 1만7078대 판매됐다.

GM 한국사업장은 1월 한 달 동안 내수 시장에서 총 765대를 판매했으며, 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 607대 판매되며 실적을 이끌었다. 픽업트럭 시에라가 전년 동월 대비 230.0% 증가한 33대 판매됐다.

GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) 부사장은 "연초부터 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 소비자의 다양한 라이프스타일에 부합하는 모델들이 글로벌 시장에서 꾸준한 호응을 불러일으키고 있다"며 "올해에도 변함없이 소비자 신뢰를 최우선 가치로 삼고, 글로벌 브랜드 쉐보레를 통해 국내 시장에 다양하고 차별화된 고객 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



