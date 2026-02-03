2월 강세 증시… 개인투자자 순매수 상위 종목은?

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 14,190 전일대비 3,270 등락률 +29.95% 거래량 12,250,166 전일가 10,920 2026.02.03 09:19 기준 관련기사 "강남, 끝났다?"…돈·사람 다 빨아들이는 '새 중심지' 등장신용미수대환자금 신청 당일 즉시, 저가매수자금도 OK...금리는 연 4%대산업은행, 시멘트산업 친환경 전환에 5년간 1조 지원 전 종목 시세 보기 close , 뉴로핏 뉴로핏 380550 | 코스닥 증권정보 현재가 34,500 전일대비 2,200 등락률 -5.99% 거래량 924,013 전일가 36,700 2026.02.03 09:19 기준 관련기사 '뉴로핏 아쿠아 AD 플러스' FDA 510k 승인 취득[특징주]뉴로핏, 삼성액티브운용 지분 취득 소식에 '상한가' 기록글로벌 IB, 내년 코스피 6000선 전망...저평가주 싸게 담아둔다면 전 종목 시세 보기 close , 바이오스마트 바이오스마트 038460 | 코스닥 증권정보 현재가 6,220 전일대비 540 등락률 +9.51% 거래량 14,722,925 전일가 5,680 2026.02.03 09:19 기준 관련기사 [특징주] 바이오스마트, 이재명 탈플라스틱 공약에 관련 특허 부각 강세코스피, 외국인·개인 쌍끌이 매수…2700선 사수[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 전 종목 시세 보기 close , 엔젠바이오 엔젠바이오 354200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 140 등락률 -5.31% 거래량 2,031,592 전일가 2,635 2026.02.03 09:19 기준 관련기사 [특징주]엔젠바이오, FDA 동반진단 표적치료제 33개 포함 145개 유전자 융합변이 한번에 진단동력 잃던 DTC 유전자 산업, 숨통 트인다…업계 “환영”롯데바이오, 고용부·폴리텍대와 바이오 인재 양성 협력 전 종목 시세 보기 close , 화신정공 화신정공 126640 | 코스닥 증권정보 현재가 1,548 전일대비 90 등락률 -5.49% 거래량 2,047,913 전일가 1,638 2026.02.03 09:19 기준 관련기사 [특징주]화신정공, 영업이익 778% 급증에 강세화신정공, 커뮤니티 활발... 주가 -1.36%.화신정공, 주가 2170원.. 전일대비 0.93% 전 종목 시세 보기 close

