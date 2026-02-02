경남 공무원노조 "욕설·폭언 민주당 양산시의원 중징계해야"

경남지역 노동계가 시의회 직원들에게 폭언 등을 한 더불어민주당 소속 양산시의원에 중징계를 내리고 재발 방지 대책을 마련하라고 목소리를 높였다.

전국공무원노동조합 경남지역본부 등은 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "민주당은 자신의 지위를 이용해 의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 강태영 양산시의원을 중징계하라"라고 촉구했다.

노조는 지난해 12월 2일 오후 7시께 강 의원이 양산의 한 식당에서 시의회 사무국장과 직원 3명이 식사하던 자리에 방문해 20여 분 동안 의회 직원들에게 욕설과 폭언 등을 했다고 주장했다.

그가 사무국장이 잠시 자리를 비운 사이 직원들에게 "XX야 어지간히 까불어라", "니 공무원증 열 개 되나 XX", "니도 니 자리 지키고 싶으면 까불지 말고 똑바로 해라", "일도 다 안 해 놓고 이 시국에 국장이랑 술을 X먹는 게 말이 되냐"라는 등의 발언을 했다고 전했다.

또 같은 날 오후 10시께 의회 사무실에 찾아가 근무 중이던 직원에게, 앞서 식당에서 자신이 폭언한 직원 2명의 실명을 거론하며 '해당 직원들이 얼마나 일을 해 놓고 의회 사무국장과 식사했는지 확인해야 한다'는 명목으로 개인 컴퓨터의 자료를 출력, 열람하게 강요했다고도 했다.

전국공무원노동조합 경남지역본부가 시의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 더불어민주당 강태영 양산시의원에 대한 중징계 촉구 기자회견을 하고 있다. 이세령 기자

노조는 "사건이 발생한 지 두 달이 지났지만, 민주당 도당은 위원장 면담을 요청해도 침묵으로 일관하고 있다"며 "도당은 강 의원에 대해 단호하고 책임 있는 중징계를 내려야 한다"라고 했다.

강수동 경남본부장은 "우월적 지위를 앞세운 강 의원의 폭언과 욕설, 인격 모독성 발언은 양산시의원 행동강령 조례와 윤리강령, 윤리실천 규범 등에 관한 조례를 위반한 명백한 직장 내 괴롭힘, 갑질 행위"라고 꼬집었다.

또 "타인의 명예를 훼손하거나 직무 수행 시 고압적 언행을 하지 말라는 민주당 당규와 윤리 규범을 위반하고 피해자에게 심각한 정신적 고통과 회복하기 어려운 상처를 입혔다"며 "얼마 전 보좌진에 대한 폭언, 갑질 등으로 기획예산처 장관 후보자가 낙마한 것보다 강 의원의 행위는 이보다 더하면 더 했지, 가볍게 넘어갈 사안이 아니다"라고 했다.

그러면서 양산시의회에 강 의원에 대한 즉각 징계와 재발 방지대책 마련을 촉구했다.

민주당 경남도당에는 윤리심판원 회의 즉각 소집을 통해 강 의원에 대한 징계를 의결하라고 요구했다.

전국공무원노동조합 경남지역본부가 시의회 직원에게 욕설, 폭언, 위압적 언행을 한 더불어민주당 강태영 양산시의원에 대한 중징계 요구서를 민주당 도당에 전달하고 있다. 전공노 경남지역본부 제공

노조는 "이번 강 의원의 갑질 행위를 여론의 눈치나 보면서 임박한 지방선거 국면 등을 활용해 어물쩍 넘어가도록 그냥 두지 않겠다"라며 기자회견 직후 공무원 등 도민 8151명이 서명한 '강 의원 중징계 요구서'를 민주당 도당에 전달했다.

앞서 고충상담위원회를 통해 이 사안을 신고받은 양산시의회는 행동강령자문위원회를 열고 강 의원의 언행이 의원 행동강령 위반이란 결정을 내렸다.

이후 같은 달 20일부터 윤리자문위원회와 윤리특별위원회는 해당 사안을 조사 중이다.

정성훈 윤리특위 위원장은 "공식 회의뿐 아니라 비공식 회의를 여러 차례 열어 해당 사안을 엄중하게 보고 있다"라며 "최대한 시민들의 눈높이에 맞게 강력히 조치하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자



