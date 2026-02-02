구윤철 부총리, 천안중앙시장 방문…"설 체감물가 안정 총력"

설 명절을 앞두고 정부 경제·민생 부처가 전통시장을 찾아 성수품 물가와 수급 상황을 점검했다. 정부는 설 연휴 기간에 맞춰 역대 최대 규모의 성수품 공급과 할인 지원을 통해 체감물가 부담 완화에 총력을 기울인다는 방침이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 2일 이병권 중소벤처기업부 제2차관, 김종구 농림축산식품부 차관, 최현호 해양수산부 수산정책실장 등과 함께 충남 천안 중앙시장을 방문해 설 성수품 수급 동향과 '설 민생안정대책' 이행 상황을 점검했다.

이번 현장 방문은 설 수요 증가로 체감물가가 높아질 가능성에 대비해 가격 불안 품목 관리와 할인 지원이 현장에서 제대로 작동하는지를 살피기 위해 이뤄졌다.

구 부총리는 시장을 돌며 고등어, 달걀 등 최근 가격 상승 폭이 컸던 품목의 판매 가격을 직접 확인했다. 그는 "설 성수품 수요와 겹쳐 체감물가가 높아질 수 있는 만큼 가격 불안 품목 수급 관리와 할인 지원을 남은 기간 차질 없이 추진해달라"고 관계 부처에 요청했다. 또 전통시장 온누리상품권 현장 환급 행사와 관련해 안전 관리에도 각별히 신경 써 달라고 당부했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(가운데)이 2일 설 명절 성수품 수급동향 및 설 민생안정대책의 이행상황을 점검하고자 충남 천안 중앙시장을 방문, 주요 점포에서 물품을 구입하며 민생 현장 물가를 점검하고 있다. 재정경제부

정부는 이번 대책을 통해 16대 설 성수품을 평시 대비 1.5배 수준인 27만t을 공급하고, 농축수산물 할인지원과 온누리상품권 환급 등에 역대 최대인 910억원을 투입한다. 성수품은 최대 50% 할인하고, 온누리상품권 현장환급 예산도 전년 270억원에서 올해 330억원으로 늘렸다.

중기부는 설 전후 디지털 온누리상품권 할인율을 평시 7%에서 10%로 상향해 운영 중이다. 농식품부는 오는 10일부터 14일까지 진행되는 전통시장 온누리상품권 환급행사를 해수부와 통합 운영하고, 모바일 대기 방식을 시범 도입해 이용 편의를 높이기로 했다. 해수부는 수산물 온누리상품권 현장환급 참여 시장을 지난해 120개에서 올해 200개로 60% 이상 확대하고, 수산대전 상품권 발행 규모도 평시 대비 두 배인 100억원으로 늘렸다.

아울러 이번 대책에는 전통시장 상인의 성수품 구매 대금 50억원 저금리 지원, 소상공인·중소기업 명절 유동성 지원을 위한 39조3000억원 규모의 신규 대출·보증 공급도 포함됐다. 정부는 명절 이후에도 관계 부처 협업을 통해 시장 상인과 소상공인 애로 해소를 지속 지원한다는 계획이다.





