SKT, 17개 정보보호 처리 지침 정비…"보안 체계 강화"

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 3,400 등락률 -4.69% 거래량 1,565,627 전일가 72,500 2026.02.02 15:22 기준 관련기사 정재헌 SKT 사장, 전국 현장경영…"하나의 드림팀으로 신뢰 회복"SKT, 해킹 피해자에 '10만원씩 보상' 소비자원 조정안 불수용포털 다음 품은 업스테이지…'한국형 퍼플렉시티' 꿈꾼다(종합) 전 종목 시세 보기 close 이 현장에서 즉시 적용 가능한 실전형 보안 거버넌스로 체질 개선에 속도를 내고, 사이버 위협에 대응해 실행력에 초점을 맞춘 보안 혁신을 이어가겠다고 2일 밝혔다.

이번 보안 개편은 진화한 보안 체계(ISO27002)를 접목해 실행력을 극대화한 것이 핵심이다.

SKT는 글로벌 표준을 기반으로 국내외 정보보호 규제를 반영해 17개 정보보호 처리 지침에 대한 정비를 완료했다. 클라우드·공급망 등 최신 보안 위협과 기술 트렌드를 반영하고, 사고 예방부터 대응·복구에 이르는 전 과정을 구체화해 실질적인 보안 대응 역량을 한층 강화했다.

SKT는 보안 통제 영역별로 명확한 역할과 책임을 부여하기 위해 'RACI 차트'를 규정에 반영했다. RACI는 각각 R(Responsible: 실무 담당자), A(Accountable: 최종 책임자), C(Consulted: 자문 대상자), I(Informed: 통보 대상자)를 의미한다. 이를 통해 보안 관련 담당자들이 각자의 역할을 분명히 인식하고, 관련 업무를 보다 신속하고 효율적으로 수행할 수 있도록 했다.

또 사고 유형과 조직별 대응 절차를 상세히 정리한 '런북'을 마련했다. 런북은 사고 인지부터 대응, 복구까지 단계별 점검 항목과 조치 방법을 포함한 실무 지침서로, 담당자 여부와 관계없이 누구나 매뉴얼에 따라 필요한 조치를 즉시 실행할 수 있도록 구성됐다.

아울러 에이닷 비즈(A. Biz)를 통해 구성원들이 사내 정보보호 정책을 손쉽게 검색하고 업무에 즉시 적용할 수 있는 환경도 마련했다.

이밖에 개인정보 보호 관련 사규를 정비하고, AI 서비스·가명정보 처리 등 업무 상황별 실무 지침을 마련해 현업 부서의 개인정보 보호 실행력을 높였다고 설명했다. SKT는 내부 보안 강화에 머물지 않고 협력사와의 보안 파트너십을 의무화 수준으로 높였다.

이종현 SKT 통합보안센터장(CISO)은 "이번 보안 체계 개선은 단순한 규정 정비를 넘어 정책·운영·사람·협력사까지 연결한 구조적 혁신"이라며 "강화된 보안 체계를 기반으로 고객이 신뢰할 수 있는 통신 환경을 안정적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.





