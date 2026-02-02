창녕군, 민간전문가…제4기 공공건축가 위촉

공공건축물의 공공성 확보와 창의적 건축문화 조성 위해

경남 창녕군은 지난달 28일 공공건축물의 공공성 확보와 창의적 건축문화 조성을 위해 역량 있는 민간전문가로 구성된 제4기 창녕군 공공건축가에게 위촉장을 수여했다고 2일 밝혔다.

제4기 창녕군 공공건축가는 비원건축사사무소㈜ 김봉석 대표 등 5명으로, 지역에서 실무 경험과 활동이 풍부한 전문가로 구성되었으며 위촉 기간은 2028년 2월 2일까지이다.

2020년도 도입한 공공건축 민간전문가 제도는 획일적이거나 행정 중심적으로 조성되는 공공건축 사업에 전문성을 갖춘 민간전문가를 참여시켜 사업 초기 기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리 등 전 단계에 걸쳐 공공건축가가 조정·자문하는 제도이다.

성낙인 군수는 "제4기 공공건축가의 활동으로 우리 군만의 특색 있는 건축경관 계획이 연속성 있게 이어져 군민과 함께하는 열린공간으로 조성될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





