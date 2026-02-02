본문 바로가기
일반

하이원리조트 임경진, 합류 첫 시즌 LPBA 개인전 정상

이종구기자

입력2026.02.02 15:09

시즌 영입 임경진 팀 창단 후
2번째 개인 우승 팀 위상 제고

강원랜드(대표이사직무대행 최철규)가 운영 중인 하이원리조트 소속 임경진(45)선수가 합류 첫 시즌 만에 LPBA 정상에 오르며 구단의 전략적 영입성과를 입증했다.

하이원리조트 임경진 선수가 우승 후 세리머니를 펼치고 있다. 강원랜드 제공

하이원리조트 임경진 선수가 우승 후 세리머니를 펼치고 있다. 강원랜드 제공

임경진은 지난 1일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025-26시즌 9차 투어 '웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승전에서 정수빈(NH농협카드)을 세트스코어 4-3으로 꺾고 정상에 올랐다. 풀세트 접전 끝에 거둔 값진 승리다.


이번 우승으로 임경진은 우승상금 4000만원과 랭킹포인트 2만 점을 획득하며 시즌 랭킹 6위에서 4위로 도약했다. 개인 통산 세 번째 결승 무대에서 거둔 첫 우승으로, 앞선 두 차례의 준우승 아쉬움을 털어낸 의미 있는 성과다. 이로써 임경진은 LPBA 역대 16번째 우승자로 이름을 올렸다.

임 선수의 이번 우승은 하이원리조트가 올 시즌을 앞두고 단행한 전략적 선수 영입이 단기간에 결실을 맺은 사례라는 점에서 의미가 크다. 임경진은 팀 합류 이후 지원 속에 경기력을 끌어올렸고, 데뷔 6시즌 만에 첫 우승이라는 결실로 화답했다.


하이원리조트는 이번 영입을 통해 팀 전력보강은 물론, 베테랑 선수의 경험과 리더십을 바탕으로 팀 경쟁력을 한층 강화했다는 평가를 받고 있다. 구단은 앞으로도 전략적인 선수 영입과 체계적인 지원을 통해 프로당구 발전과 스포츠 마케팅활성화에 기여할 나갈 계획이다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
