농진청, '과수화상병' 예방 총력…궤양 미제거 시 손실보상금 10% 감액

이승돈 농촌진흥청이 2일 천안에 위치한 배 농가를 찾아 과수화상병 사전 예방을 위한 겨울철 궤양 제거 현장을 점검했다.

과수화상병 병원균은 궤양 부위에서 월동하며 봄철 기온(18~21℃)이 오르면 활동을 재개해 반드시 겨울철에 궤양과 병 발생 의심 나무(의심주)를 제거해야 한다. 궤양 제거는 식물방역법상 과수 농가가 반드시 준수해야 하는 의무 사항이다. 과수화상병 발생 과수원에서 궤양을 확인하고도 제거하지 않으면 예방 수칙을 실천하지 않은 것으로 판단해 손실보상금 10%를 감액한다.

이승돈 농진청장(앞줄 오른쪽 두번째)이 2일 천안에 위치한 배 농가를 방문해 과수화상병 사전 예방을 위한 겨울철 궤양 제거 현장을 점검하고 있다.

농진청은 지난해 11월부터 올해 4월까지를 '과수화상병 사전 예방 중점기간'으로 정하고, 지역 농촌진흥기관·관련 기관 등과 협업해 기존 과수화상병 발생 지역 과수 농가에서 집중 예찰을 진행하고 있다. 이 기간 과수화상병 감염이 확인된 과수원은 즉시 매몰 조치, 확산을 차단할 방침이다.

이날 이 청장은 궤양 제거 및 절단 부위 소독약 도포 작업을 하며, 올바른 궤양 제거 방법과 2차 감염 예방조치 중요성을 강조했다. 현장에서 이 청장은 과수화상병 예방 및 확산·차단을 위한 현장의 노력을 재차 강조했다.

이 청장은 "천안 지역에서는 2021년 과수화상병이 최대 발생(132개 농가)했지만, 농업기술원과 농업기술센터가 확산·차단에 적극적으로 노력하고 관내 과수 농업인들의 예방 실천에 힘입어 감소 추세"라며 "올해도 궤양 조기 제거와 농업인 의무 사항 실천 등을 통해 감소세를 이어가야 한다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



