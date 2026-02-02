이동환 고양시장 3개 기업 방문…기업 기술력 확인·맞춤형 지원방안 논의

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난달 30일 관내 유망 기업인 하이비코리아, 에너지엑스, 테스콤을 잇달아 방문해 기업 현장의 목소리를 청취했다고 2일 밝혔다.

이동환 고양특례시장이 유망 기업 방문해 현장 목소리 청취하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 방문은 최근 기업 경영환경 변화와 산업 전환 가속화 속에서, 현장 중심의 소통을 통해 실질적인 지원 방안을 마련하고 관내 우량기업의 안정적인 성장 기반을 강화하기 위해 추진됐다.

이날 이동환 고양시장은 '하이비코리아'를 방문해 기업의 주요 사업 현황과 기술 경쟁력을 살펴보고, 연구개발·생산 과정에서 겪는 애로사항을 청취했다. 시는 향후 기업의 기술 고도화와 판로 확보를 위한 행정·제도적 지원 방안을 적극 검토하겠다고 전했다.

이어 '에너지엑스'를 찾아 에너지 신산업 분야의 기술 동향과 사업 추진 현황을 점검하고 시의 탄소중립 및 에너지 전환 정책과 연계한 협력 방향과 이를 통한 기업의 신산업 확장 가능성을 논의했다.

마지막으로 '테스콤'에 방문해 정보통신·스마트 기술 분야의 현안과 향후 투자 계획을 공유하고, 기업이 지역에 안정적으로 정착할 수 있는 입지·행정 지원 등 맞춤형 지원 방안에 대해 논의했다.

이동환 고양시장은 "기업이 성장해야 지역이 함께 성장할 수 있다"며 "일회성 방문에 그치지 않고 앞으로도 기업과의 지속적인 소통을 이어가며 현장에서 체감할 수 있는 지원 정책을 마련해 나가겠다"고 말했다.

한편, 고양시는 관내 기업의 경쟁력 강화를 위해 기업 방문 간담회, 맞춤형 기업 지원, 규제 개선 건의 등 다양한 정책을 추진하고 있으며, 앞으로도 우량기업의 지역 정착을 위한 노력을 이어갈 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>