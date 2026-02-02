"30초에 1000만달러"…슈퍼볼 광고비, 사상 최고가 경신

미국 프로풋볼(NFL) 챔피언 결정전인 슈퍼볼의 30초 광고 단가가 1000만달러를 넘어서며 사상 최고가를 기록한 것으로 나타났다. 그동안 온라인 광고에 치중했던 기업들이 다시 전통적인 TV 광고로 돌아오고 있다는 분석이 나온다.

1일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미디어 그룹 컴캐스트 산하 NBC유니버설이 중계하는 2026 NFL 슈퍼볼은 올해 미국 광고 산업에서 가장 큰 이벤트가 될 전망이다.

NBC유니버설은 시애틀 시호크스와 뉴잉글랜드 패트리어츠의 경기를 자사 NBC 방송망과 스페인어 채널 '텔레문도', 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 '피콕'을 통해 중계한다. NBC는 같은 달 동계올림픽과 NBA 올스타 주말도 방송한다. 지난해 슈퍼볼은 미국에서 TV와 스트리밍을 합쳐 1억2770만 명의 시청자를 끌어모으며 역대 최고 기록을 세웠다.

NBC유니버설의 글로벌 광고·파트너십 부문 총괄인 마크 마셜에 따르면 광고주들은 슈퍼볼 30초 광고에 평균 800만달러를 지불했다. 이는 지난해 기록한 최고 단가와 같은 수준이다. 그는 "극소수(handful)의 브랜드는 1000만달러 이상을 지불했다"고 말했다.

그는 슈퍼볼 뿐만 아니라 동계올림픽과 NBA 올스타에 대한 광고 수요도 높다며 '전설적인 2월'이라고 강조했다. 그러면서 "현재 스포츠 콘텐츠 시장은 매우 강세로 올림픽과 슈퍼볼은 특히 압도적인 성과를 내고 있다"고 설명했다.

이 같은 흐름은 다른 스포츠 중계로도 확산되고 있다. 메이저리그(MLB) 중계가 이번 시즌 NBC로 복귀하는 가운데, 마셜은 해당 광고 물량 역시 이미 90%가량 판매됐다고 밝혔다.

FT는 이러한 현상에 대해 광고주들이 다시 전통적인 TV 광고 형식으로 돌아오고 있기 때문이라고 분석했다. 넷플릭스와 아마존 프라임 등 OTT 업체들이 광고 기반 요금제를 도입하면서, TV용 광고 캠페인을 제작하는 데 대한 관심이 다시 높아지고 있다는 것이다.

이에 대해 마셜은 "스트리밍이나 소셜미디어에 과도하게 집중했던 광고주들이 스포츠나 전통 방송으로 돌아오기 시작했다"며 "온라인에서는 기대했던 도달 범위나 전환 효과를 충분히 보지 못했기 때문"이라고 말했다.





