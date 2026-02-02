세라젬, 설 맞이 선물 프로모션…최대 272만원 할인 혜택

오는 3월 2일까지 진행

세라젬이 설 명절을 맞아 오는 3월 2일까지 '세라젬과 함께하는 건강한 설 선물 프로모션'을 진행한다고 2일 밝혔다.

프로모션 대상 제품은 ▲마스터 V 컬렉션 ▲파우제 M 컬렉션 ▲메디스파 프로 ▲메디스파 올인원 ▲세라젬 밸런스 등이다.

마스터 V 컬렉션은 일시불 구매 기준 최대 50만원, 구독 시 최대 60만원의 혜택을 받을 수 있다. 프리미엄 안마의자 '파우제 M 컬렉션'은 일시불 구매 기준 최대 40만원, 구독 시 최대 42만원의 혜택이 적용된다. 설 프로모션 기간 파우제 M 컬렉션 구매 고객에게는 무상 품질보증 기간이 기존 1년에서 최대 5년까지 확대 적용된다.

집에서 손쉽게 뷰티 케어를 할 수 있는 홈 뷰티 디바이스 메디스파 프로와 메디스파 올인원, 정수·냉수·온수·알칼리 이온수를 제공하는 세라젬 밸런스 역시 명절 선물 부담을 낮출 수 있도록 특별 혜택가에 선보인다.

마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 구매 고객을 대상으로 특별 사은품도 제공한다. 마스터 V11·V9와 파우제 M10 구매 고객에게는 흡착 물걸레 로봇청소기를, 마스터 V7·V4와 파우제 M6 구매 고객에게는 가죽·패브릭 케어 키트를 증정한다. 파우제 M8 Fit 구매 고객에게는 파우제 피팅 서비스 무료 이용권을 제공한다.

기존 구매 고객을 위한 패밀리 세일도 마련됐다. 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 등 세라젬 안마의자 및 의료기기를 보유한 고객이 신제품을 구매하는 경우, 설 프로모션 혜택과 함께 구독 기준 최대 272만원의 혜택을 받을 수 있다.

이 외에도 명절에 선물하기 좋은 NK 라인업 화장품과 건강기능식품은 오는 2월 18일까지 한정 기간 특별가에 만나볼 수 있다.

세라젬 관계자는 "설 명절은 온 가족이 모여 감사한 마음을 전하는 시기인 만큼 제품군별 최대 혜택과 사은품을 마련하고, 파우제 M 컬렉션에는 5년의 무상 품질보증 기간이 적용된다"며 "이번 프로모션을 통해 소중한 분들께 건강과 진심을 함께 전하는 명절이 되길 바란다"고 말했다.

이번 프로모션은 세라젬 온·오프라인 채널에서 동시에 진행되며, 자세한 내용은 세라젬 공식몰 및 전국 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.





