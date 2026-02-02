본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

법원은 '전과자' 만들고, 영화계는 '상'을 줬다

이종길기자

입력2026.02.02 14:49

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'3학년 2학기', '올해의 독립영화'
'세계의 주인'·''그 자연이 네게…' 제쳐
'올해의 독립영화인'은 정윤석 감독

영화 '3학년 2학기' 스틸 컷

영화 '3학년 2학기' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

한국독립영화협회는 지난해 '올해의 독립영화'에 이란희 감독의 '3학년 2학기'를, '올해의 독립영화인'에 정윤석 다큐멘터리 감독을 각각 선정했다고 2일 밝혔다.


'3학년 2학기'는 직업계고 현장실습의 그늘을 비춘 작품이다. 배급사 없는 '자체 배급'으로 부산국제영화제 4관왕을 꿰찼다. 이번 심사에서는 시의성에서 높은 점수를 받아 홍상수 감독의 '그 자연이 네게 뭐라고 하니', 윤가은 감독의 '세계의 주인' 등을 따돌렸다.

정윤석 감독은 지난해 1월 서부지법 점거 농성을 촬영하다가 기소돼 지난달 2심에서 벌금 200만원(건조물침입)을 선고받았다. 법원은 죄라고 판단했으나 영화계는 그를 감쌌다. 시민·영화인 1만5000명이 탄원서를, 단체 쉰여섯 곳이 성명을 냈다. 한독협은 "관료적 사법주의에 굴하지 않는 기록 의지를 지지한다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"4년제가 아니어서…"月167만원 버는 청년들

두쫀쿠 최초 개발자 "하루 1억3000만원 벌어요"

로또 1등 누적 1만명 넘었는데…당첨금으로 '인생역전' 못해

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

김건희, '통일교 금품수수' 1심 실형에 항소

새로운 이슈 보기