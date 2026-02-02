[프로필] 오태석 신임 우주항공청장…30년 과학기술 행정 외길

정책·예산·현장 두루 거친 '정통 과기 관료'

제2대 우주항공청장에 오태석 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장이 임명됐다. 과학기술 정책의 기획부터 예산, 실행까지 전 과정을 두루 경험한 정통 과학기술 행정가로 평가받는다.

오 청장은 서울대학교 경제학과를 졸업한 뒤 영국 서섹스대학교에서 기술경영학 석사 학위를 받았다. 1991년 제35회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 이후 약 30여년간 과학기술 분야 정부 부처에서 근무하며 연구개발(R&D)과 혁신 정책을 일관되게 다뤄왔다.

오태석 신임 우주항공청장이 지난해 열린 한 행사에서 발언하고 있다.

사무관 시절부터 과학기술 부처에서 경력을 쌓은 그는 과학기술부 장관비서관을 시작으로 교육과학기술부 투자분석기획과장, 대학선진화과장, 기초과학정책과장, 산학협력관 등을 거치며 기초연구부터 인재·산학 정책까지 폭넓은 분야를 경험했다. 이후 국립과천과학관 전시연구단장, 대통령비서실 과학기술비서관실 선임행정관, 미래창조과학부 연구성과혁신정책관과 창조경제기획국장을 역임하며 과학기술 정책과 산업 연계를 담당했다.

외교 현장 경험도 갖췄다. 주인도공화국 대한민국대사관 공사참사관으로 근무하며 과학기술 외교와 국제 협력 업무를 수행했다. 이후 국가과학기술자문회의 지원단장, 과학기술정보통신부 과학기술혁신조정관을 거쳐 윤석열 정부 출범 후 과기정통부 제1차관을 맡았다.

과기정통부 1차관 재임 당시에는 누리호 2차·3차 발사 성공을 포함해 국가 우주개발 정책의 실행을 총괄하며, 대형 R&D 사업과 부처 간 조정 역할을 수행했다. 지난해 4월에는 한국과학기술기획평가원 원장으로 취임해 국가 연구개발 투자 전략과 중장기 기술 정책 수립을 이끌어 왔다.

오 청장은 정책 기획과 예산, 현장 실행을 모두 경험한 인물로, 우주항공청 출범 이후 본격화되는 민간 중심 우주산업 육성과 연구개발 체계 정비를 안정적으로 이끌 적임자라는 평가를 받고 있다.

■ 약력

▲ 1968년생 ▲ 전북 순창 ▲ 전주고 ▲ 서울대학교 경제학과 ▲ 영국 서섹스대학교 기술경영학 석사 ▲ 행정고시 35회 ▲ 과학기술부 장관비서관 ▲ 교육과학기술부 투자분석기획과장 ▲ 교육과학기술부 대학선진화과장 ▲ 교육과학기술부 기초과학정책과장 ▲ 교육과학기술부 산학협력관 ▲ 국립과천과학관 전시연구단장 ▲ 대통령비서실 과학기술비서관실 선임행정관 ▲ 미래창조과학부 연구성과혁신정책관 ▲ 미래창조과학부 창조경제기획국장 ▲ 주인도공화국 대한민국대사관 공사참사관 ▲ 국가과학기술자문회의 지원단장 ▲ 과학기술정보통신부 과학기술혁신조정관 ▲ 과학기술정보통신부 제1차관 ▲ 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 원장 ▲ 홍조근정훈장(2016)





