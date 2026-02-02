강기정 "광주·전남 통합특별법 발의…이제는 실행으로"

통합특별법 발의 후 첫 시정연설

국비 확보·미래산업 구상 밝혀

강기정 광주광역시장이 2일 시의회 시정연설에서 광주·전남 행정통합을 '실행의 단계'로 규정하며, 2026년을 부강한 광주·전남의 원년으로 만들겠다고 밝혔다.

강 시장은 이날 광주시의회 제341회 임시회 시정연설에서 '2026년 시정 운영 방향'을 설명하며 "지금 우리 앞에 놓인 시대적 선택은 통합이며, 더 미룰 수 없는 과제"라고 강조했다. 이어 "광주는 결국 해내는 도시"라며 "담대한 통합을 통해 대한민국 지방 주도 성장을 이끌겠다"고 말했다.

강 시장은 지난달 30일 광주전남 통합특별법이 국회에 발의된 데 대해 "명칭과 주청사 위치라는 난제를 넘어서며 특별법이 발의된 것은 광주와 전남이 서로의 차이를 존중하며 합의의 길을 찾아낸 결과"라며 "이제는 선언을 넘어 실행으로 답해야 할 시간"이라고 밝혔다.

광주시는 올해 상반기 동안 광주·전남 통합에 행정 역량을 집중한다는 계획이다. 주요 과제로는 ▲연간 5조원 규모 재정 지원의 사용 구조를 정부와 공동 설계 ▲공공기관 2차 이전이 통합특별시에 집중될 수 있도록 한 사전 전략 마련 ▲세제 지원과 규제 개선을 통한 기업 친화적 환경 조성 ▲광주·전남 공동 성장 과제 발굴 ▲조직·인사·민원·행정 시스템 전반을 아우르는 부서별 통합 로드맵 수립 등을 제시했다.

강 시장은 "광주가 축적해 온 첨단산업 역량과 전남의 에너지·해양·농생명 자산이 결합하면 통합특별시는 대한민국을 대표하는 강력한 성장 거점이 될 것"이라고 말했다.

통합 준비와 함께 광주 미래산업 추진 계획도 제시됐다. 광주시는 올해 역대 최대 규모인 3조9,497억원의 국비를 확보했으며, 이는 전년 대비 16.6% 증가한 수치다. 이를 바탕으로 ▲1조원 규모 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립 ▲6,000억원 규모 AX 실증밸리 조성 ▲국가 AI 데이터센터 고도화 ▲1조5,000억원 규모 AI 모빌리티 신도시 조성 등을 추진한다.

올 하반기부터는 서구·북구·광산구 일대에서 자율주행차 200대가 실증에 들어가고, 미래차산단과 빛그린산단을 중심으로 미래차 부품 인증·개발 생태계 구축도 추진된다. 반도체 분야에서는 반도체 앵커기업과 연계한 '대한민국 반도체 첨단 패키징 기지 조성' 계획이 포함됐다.

강 시장은 "LG와 삼성 등 글로벌 대기업들의 신규 투자가 이어지고 있다"며 "이는 청년 일자리 확대로 이어지고, 산업과 일상 전반에서 신기술과 신산업을 펼칠 수 있는 규제프리 실증도시로 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

인재 양성 전략도 언급됐다. 강 시장은 이재명 정부의 지원을 바탕으로 AI사관학교, AI영재고, Arm 스쿨 등 인재 양성 정책과 광주형 라이즈(RISE) 사업, 글로컬 대학 지원을 통해 인재가 지역에 정주하며 지역 산업을 발전시키는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

강 시장은 "통합은 수도권과 지방의 균형성장뿐 아니라 광주와 전남, 전남 동부와 서부의 균형성장을 의미한다"며 "연방제에 준하는 권한과 책임을 갖는 진정한 지방정부의 표준을 광주와 전남이 먼저 만들겠다"고 말했다. 이어 "통합은 집행부만의 과제가 아니라 시의회와 함께 결정하고 책임져야 할 시대적 과제"라며 "시의회 의견 청취 등 주요 절차가 원활히 진행될 수 있도록 협력하겠다"고 밝혔다.





