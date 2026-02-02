"통합, 문 열고 출발하나"…조옥현, '개문발차' 질타

조옥현 전남도의원 "단순 결합은 필패(必敗)"

관광·체육 분야 '선제적 구조 설계' 제안

전남도의회 조옥현 의원(더불어민주당·목포2)이 광주·전남 행정통합 논의와 관련해 관광 및 체육 분야의 철저한 실익 분석과 선제적 전략 마련을 강력히 촉구했다.

2일 전남도의회에 따르면 조 의원은 전날 열린 관광체육국 소관 2026년도 업무보고에서 "현재의 행정통합 논의는 마치 문을 열어둔 채 출발하는 '개문발차'와 같다"며 준비 부족을 지적했다.

조옥현 전남도의원 AD 원본보기 아이콘

조 의원은 "남도한바퀴 같은 관광상품도 출발 전에 꼼꼼히 코스를 설계한다"고 비유하며 "통합을 전제로 한 관광·체육 분야의 역할 분담과 구조 설계를 지금부터 치밀하게 준비해야 한다"고 강조했다.

특히 광주와 전남의 상이한 관광 자원을 고려한 '연결된 여정' 중심의 전략을 제안했다. 조 의원은 "광주는 문화예술, 공연, 전시, MICE 등 도시형 관광이 강점인 반면, 전남은 자연, 해양, 섬, 치유 중심의 체류형 관광이 핵심 자산"이라며 "단순한 물리적 결합이 아닌, 광주에서 즐기고 전남에서 머무는 구조를 만들어야 한다"고 설명했다.

이어 "도민들이 가장 우려하는 것은 전남이 단순 경유지로 전락하고 숙박과 소비 등 실질적인 경제 효과는 광주로 쏠리는 현상"이라고 꼬집었다.

체육 분야에서도 특정 지역 쏠림 현상을 경계했다. 조 의원은 "'대회는 광주, 전지훈련은 전남'이라는 단순 분업이 고착화되면 전남 시·군 체육시설 활용도가 낮아질 수 있다"며 "통합 이후 전국·국제대회의 권역별 순환 배치 원칙을 사전에 정립해야 한다"고 주장했다.

그는 또 관광재단, 관광공사, 체육회 등 유관 기관의 통합 및 병존 가능성을 언급하며 "전남이 얻어야 할 것과 양보할 것을 냉정하게 정리하는 내부 논의가 시급하다"고 덧붙였다.

그러면서 "통합의 속도보다 중요한 것은 준비의 깊이"라며 "오는 7월 업무보고에는 행정통합을 대비한 구체적인 전략과 방향을 반드시 포함해 달라"고 주문했다.

이에 최영주 관광체육국장은 "현재 광주시와 실무 접촉을 진행 중"이라며 "통합 이후 한쪽으로 쏠림 현상이 발생하지 않도록 철저히 준비하겠다"고 답했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



