영주시, 온디바이스 AI 실증사업 중간점검… 스마트 안전도시 본격화

국산 AI 반도체 기반 도시 안전·환경관리 실증 2차년도 착수

영주시는 2일 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '온디바이스 AI서비스 실증·확산 사업' 중간보고회를 개최했다.

이번 보고회는 사업 1차년도 추진 성과를 점검하고, 2차년도 실증·확산 계획을 공유하기 위해 마련됐다. 이날 엄태현 영주시장 권한대행을 비롯해 시 관계 국·과장, 영주시의회, 경상북도 디지털메타버스과, 주관기관인 포항테크노파크(경북디지털혁신본부), AI 반도체 및 디바이스 전문기업 관계자, 한국수자원공사 영주댐지사 관계자 등이 참석해 사업 추진 방향과 현안에 대한 의견을 나눴다.

온디바이스 AI는 별도의 네트워크 연결 없이 기기 자체에서 인공지능 알고리즘과 모델을 처리하는 기술로, 실시간성·에너지 효율성·보안성이 뛰어난 것이 특징이다. 방범, 재난 감시, 환경관리 등 공공 서비스 분야에서 활용도가 높아 차세대 핵심 기술로 주목받고 있다.

온디바이스 AI서비스 실증·확산 사업은 국산 AI 반도체를 활용한 온디바이스 AI 기반 혁신 서비스를 발굴하고, 도시 단위의 대규모 실증을 통해 기술의 효과성과 실용성을 검증하는 국가사업이다. 이를 통해 국내 온디바이스 AI 산업 생태계 활성화를 목표로 하고 있다.

경상북도와 영주시는 2025년부터 2년간 국비 57억 원을 지원받아 '영주 ON: 온디바이스로 여는 안전하고 개선된 도시'를 주제로 사업을 추진 중이다. 도시 안전과 환경관리 분야에 온디바이스 AI 기술을 적용해 실증을 진행하고 있다.

1차년도에는 포항테크노파크를 중심으로 국산 AI 반도체 기반 온디바이스 AI 기술 개발에 주력했다. 올해 사업 2차년도에는 본격적인 실증·확산 단계로 접어들어, 개발된 기술을 영주시 도심과 산림, 수변 지역에 전략적으로 배치할 계획이다.

이를 통해 방범과 산불, 녹조 등 환경 위험 요소를 실시간으로 모니터링하는 통합안전관제시스템을 구축·실증하고, 지능형 대응 체계를 구현해 도시 안전 수준을 한 단계 끌어올린다는 구상이다. 아울러 환경관리의 효율성 제고도 기대하고 있다.

엄태현 영주시장 권한대행은 "온디바이스 AI 기술은 실시간성과 보안성이 뛰어난 차세대 핵심 기술"이라며 "이번 실증사업을 통해 영주시가 스마트 안전도시로 도약하는 선도 모델을 구축할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "시민이 체감할 수 있는 스마트 공공서비스를 지속적으로 확대해 보다 안전하고 효율적인 도시 환경을 조성하겠다"고 덧붙였다.

주관사에서 온디바이스 AI기술이 탑재된 드론을 설명하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>