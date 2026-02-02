이태훈 대구 달서구청장, 대구시장 출마 포기

이태훈(69) 대구 달서구청장이 2일 대구시장 출마를 포기한다는 뜻을 밝혔다.

이 청장은 이날 입장문을 내고 "그동안 대구의 더 큰 미래를 위해 대구시장 출마를 진지하게 고민하며 그 길을 좇아 왔다"며 "하지만 갑작스럽게 대구경북 광역시도 행정 통합이라는 태풍 같은 상황을 맞고 있다"고 밝혔다.

이 청장은 이어 "행정 통합의 시기와 방법 그리고 지방 소멸 대응과 균형발전이라는 시대적 가치 앞에 많은 생각을 낳게 한다. 그것은 행정 체계의 조정을 넘어, 대구경북의 미래 생존과 경쟁력, 주민 삶의 구조를 다시 설계하는 중대한 시대적 과제이다. 이 시대적 과제 앞에서 한개인의 정치적 선택보다 통합의 방향에서 시민의 이익을 지켜내는 것이 더 중요하다"며 "오는 6월3일 (가칭) 대구경북특별시장선거 출마를 내려놓기로 결정했다"고 밝혔다.





