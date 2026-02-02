"해남의 기적"…가족어울림센터, 8만 명 찾는 '명소' 등극

장난감 도서관·실내놀이터 등 지역민 삶의 질 'UP'

13개 읍·면 주민 잇는 가교 역할…지역민 '활력소'

전남 해남군 가족어울림센터가 연간 이용객 8만여 명을 기록하며 농어촌 지역의 대표적인 가족친화 복지거점으로 자리 잡았다. 2일 해남군에 따르면 지난 2025년 한 해 동안 가족어울림센터를 이용한 주민은 총 8만3,254명으로 집계됐다.

이는 지난 2023년 3월 개관 첫해 6만775명을 시작으로 2024년 8만2,180명, 지난해 8만 3,254명 등 이용객이 꾸준히 증가한 수치다. 생활기반시설이 부족한 농어촌 지역임에도 불구하고 수준 높은 가족 친화 시설과 프로그램이 주민들의 발길을 이끈 것으로 풀이된다.

해남군 가족어울림센터는 지하 1층, 지상 4층, 연면적 4,237㎡ 규모의 복합형 시설로 다양한 가족 지원 시설을 갖추고 있다.

1층에는 365일 연중무휴로 운영되는 공립 해남어린이집과 초등 방과 후 돌봄을 위한 다함께 돌봄센터가 운영 중이다. 2층은 장난감 및 행사 의상 대여가 가능한 장난감 도서관, 주민 소통 공간인 동네카페, 어린이 실내놀이터 등이 자리해 영유아 동반 가족에게 인기가 높다.

3층에는 가족센터가 위치해 부모·부부 역할 지원, 가족 상담, 다문화가족 관계 향상 등 다양한 프로그램을 제공한다. 또한 공동육아나눔터와 가족 요리 프로그램을 운영하는 동네부엌은 이용자들의 만족도가 가장 높은 공간 중 하나다.

특히 센터가 운영하는 특화 프로그램은 다채로운 구성으로 큰 호응을 얻고 있다. 자녀와 함께 성장하는 '가족코칭스쿨'은 생애주기별 교육과 오감·신체발달 놀이 등으로 구성돼 지난 한 해 총 90회기에 걸쳐 1,800여 명이 참여했다.

'동네부엌' 프로그램은 가족 단위는 물론 1인 가구, 청년, 신중년, 결혼이민자 등 다양한 계층이 참여해 요리를 매개로 소통하고 교류하는 장을 마련했다는 평가를 받는다.

아울러 13개 읍·면 주민을 초청해 시설 체험과 요리 활동을 연계한 '가족어울림 추억만들기'는 읍·면 간 서비스 접근성 격차를 해소하고 센터 이용 기반을 확대하는 계기가 됐다.

군은 올해도 다채로운 가족 참여 프로그램을 운영할 계획이며, 신청은 해남군 가족어울림센터 통합 누리집이나 센터 문의를 통해 가능하다.

군 관계자는 "가족어울림센터는 개관 3년 만에 명실상부한 해남 가족 행복의 중심으로 자리매김하고 있다"며 "다양한 가족들이 누구나 찾아와 함께 돌보고 소통할 수 있도록 앞으로도 운영에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자



