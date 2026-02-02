李대통령, 재경부 2차관에 허장·우주항공청장에 오태석 임명

국가물관리위원장에 김좌관 교수

아시아문화중심도시 조성위원장에 가수 김원중 씨 위촉

이재명 대통령이 2일 재정경제부 제2차관에 허장 한국수출입은행 ESG위원회 위원장을, 우주항공청장에는 한국과학기술기획평가원 원장을 임명했다. 국가물관리위원장과 아시아문화중심도시 조성위원회 위원장에 각각 김좌관 부산카톨릭대 석좌교수와 가수 김원중 씨를 위촉했다.

강유정 청와대 대변인은 춘추관 브리핑을 통해 "허 차관은 재정경제부 출신의 정통 경제 관료로 국제통화기금 IMF의 상임이사와 기획재정부 국제경제관리관 등을 거친 국제 금융 및 대외 경제 정책 전문가"라며 "국제 경제 전반에 대한 업무 경험과 네트워크를 바탕으로 국제 경제와 국고 관리 업무를 총괄하는 제 2차관 업무를 잘 수행할 적임자"라고 소개했다.

이어 "특히 수출과 환율을 안정적으로 관리하고 우리 경제를 한 단계 더 도약시킬 경제 정책을 입안하고 집행할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

우주항공청장에는 오태석 한국과학기술기획평가원 원장이 임명됐다. 강 대변인은 오 청장에 대해 "30년간 과학기술 정책의 주요 분야를 두루 거친 정통 행정 관료"라며 "과기부 1차관 재임시절 누리호 발사관리위원장으로 누리호 발사 과정을 성공적으로 이끌었고 우주항공기술과 산업은 물론 우주항공청 조직에 대한 이해 높아 과학기술 정책에 대한 전문성 바탕으로 대한민국을 우주항공 강국으로 이끌어갈 것"이라고 설명했다.

총리급인 국가물관리위원장에는 김좌관 부산가톨릭대 석좌교수가 위촉됐다. 김 위원장은 수자원·환경 분야에서 활동해왔고, 국가물관리위원회 위원 및 한국전력공사 이사회 의장 등을 역임했다. 강 대변인은 "수자원과 환경분야 전문가로 30년 넘게 현장에서 환경운동 이끌어왔으며 정부와 지자체의 정책자문 경험도 풍부하다"며 "기후위기 시대 대응 역량을 강화하고 지역 간 물 갈등 해소와 4대강 재자연화 등 산적한 과제를 균형감 있게 조정하고 풀어갈 것"이라고 말했다.

장관급인 아시아문화중심도시조성위원회 위원장에는 김원중 씨가 위촉됐다. 강 대변인은 "5·18 민주화 운동의 아픔을 담은 바위섬과 통일에 대한 민족의 염원을 담은 직녀에게라는 곡으로 대중들에게 잘 알려진 친숙한 분"이라며 "전남 담양 출신으로 광주에 살고 있는 문화 예술계 인사인 만큼 광주를 아시아 문화 중심 도시이자 K 민주주의의 중심 도시로 성장시키는 데 크게 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>