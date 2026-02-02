특별한 크루즈 이벤트 온다… 팬스타 그레이스호, 밸런타인·화이트데이·설연휴 테마 크루즈 운영

오는 밸런타인데이, 화이트데이, 설연휴에 부산 앞바다에서 특별한 연안 크루즈 이벤트가 펼쳐진다.

팬스타그룹은 국내 최대 연안유람선 팬스타그레이스호가 밸런타인데이인 2월 14일과 화이트데이인 3월 14일, 그리고 설 연휴 2월 15일~18일에 스페셜 테마 크루즈를 운영한다고 2일 알렸다.

이번 크루즈는 연인, 가족, 국내외 관광객을 대상으로 공연, 체험, 이벤트를 결합한 콘텐츠로 구성해 탑승객에게 특별한 바다 위 추억을 선사할 예정이다.

밸런타인데이와 화이트데이에 운항하는 스페셜 선셋 크루즈는 평소보다 운항시간을 늘려 2시간 30분 동안 여유 있게 저녁노을을 배경으로 부산 바다를 즐길 수 있다. 특별 초빙한 댄스 가수의 공연을 관람할 수 있다.

밸런타인데이 탑승객에게는 초콜릿, 화이트데이 탑승객에게는 사탕을 각각 증정한다. 또 '럭키 드로우'를 통해 그레이스호 무료 승선권을 비롯한 다양한 경품도 제공한다.

밸런타인데이와 화이트데이 크루즈 요금은 1인당 5만9000원이다. 선착순 예약 50명에 한해 1만원을 할인해 주는 얼리버드 프로모션을 진행한다.

설 연휴 기간 운항하는 선셋 크루즈는 명절 분위기를 살린 체험형 콘텐츠로 구성된다.

선내에 전통 민속놀이 체험 공간을 마련해 투호, 제기차기, 공기놀이, 윷놀이 등을 자유롭게 즐길 수 있다. 한국 문화를 직접 체험할 수 있어 외국인 관광객에게 매력적인 프로그램으로 다가간다.

2월 16일과 17일에는 '제1회 팬스타그레이스배 제기차기 대회'가 선상에서 열린다. 가족 단위 탑승객이 함께 참여해 웃음과 추억을 나눌 수 있는 명절 특화 이벤트로 참가자들에게는 다양한 상품을 증정한다.

여기에 더해 설 연휴 기간 한복을 착용하고 탑승하는 고객에게는 1인당 5000원 상당의 선내 카페테리아 이용 쿠폰을 제공한다.

설 연휴 선셋 크루즈 이용 요금은 1인당 2만9000원부터다.

모든 크루즈 프로그램은 사전 예약제로 운영되며 자세한 일정과 예약 관련 정보는 팬스타 그레이스 공식 홈페이지 및 온라인 예약 채널에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



