조폐공사, '연결형 은행권' 4종 한정 판매

한국조폐공사는 2일부터 '연결형 은행권(2면부)'을 한정 판매한다고 밝혔다.

연결형 은행권은 낱장으로 절단하지 않은 연결된 형태으 기념화폐다. 조폐공사는 1000원권·5000원권·1만원권·5만원권 등 4종의 연결형 은행권을 판매한다. 이중 5만원권 2면부는 2024년 처음 출시했을 때 2.2대 1의 경쟁률을 보였다.

연결형 은행권 판매가는 1000원권 1세트 8100원, 5000원권 1세트 1만8400원, 1만원권 1세트 3만100원, 5만원권 1세트 11만6600원이다. 구입은 조폐공사 쇼핑몰에서 가능하며 배송은 입금 완료 후 2주 이내 완료될 예정이다.

1인당 구매 가능 수량은 기존 5개에서 10개로 확대한다. 이는 앞서 진행된 연결형 은행권 1000원권 전지형과 5000원권 16면부를 한정 판매한 것과 동일한 기준이다.

조폐공사는 연결형 은행권이 설날 특별한 세뱃돈이 될 수 있다고 강조했다.

성창훈 조폐공사 사장은 "연결형 은행권은 화폐를 색다른 방식으로 소장할 수 있는 특별한 화폐 기념품"이라며 "화폐가 단순히 거래 수단을 넘어 국민이 소장하고 의미를 담아 활용하는 예술적 자산으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





