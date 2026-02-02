김동연, 지난해 대선경선 신천지 접촉설에 "사탄 수괴 얘기까지 들었다"

김동연 경기도지사는 지난해 더불어민주당 대선 경선 과정에서 신천지와의 연루설이 불거진 데 대해 전혀 말이 되지 않는다고 일축했다.

김동연 지사는 2일 이날 수원 영통 경기도청에서 열린 신년 기자간담회에서 '신천지가 지난해 4월 민주당의 대선 경선에서 '반명 후보'에 접근한 정황이 있다'는 일부 언론보도에 대해 "신천지로부터 사탄의 수괴라는 얘기까지 들었다"고 밝혔다.

그러면서 "재작년 10월 신천지가 임진각 평화누리공원에 10만명 넘는 집회 신청을 해 별 고려 없이 승인이 났는데 행사 당일 며칠 전에 제가 취소했다"며 "신천지가 도청에 와서 거의 한 달 가까이 연인원 수십만명이 데모했다"고 언론의 연관설에 대해 무관함을 주장했다.

이어 "신천지가 집회 취소와 관련해 현재 소송을 진행 중인 상황"이라고 덧붙였다.

특히 "경선 중에 다른 후보에 대해 네거티브하지 않았고 건전한 정책 경쟁을 하며 나름대로 최선을 다했다"며 "다른 어떤 불법적이거나 편법적인 일과 연루된 적이 단 한 번도 없었다고 자부하고 그것은 제 오랜 소신"이라고 강조했다.

아울러 "종교집단이 정치에 개입하고 투표에 영향을 미칠 수 있다고 생각하는 자체가 너무나 몰상식한 일"이라며 "다시는 그러지 못하도록 강력히 진상 조사해서 이 기회에 완전히 뿌리를 뽑아야 한다"고 비판했다.

앞서 경기관광공사는 2024년 10월 파주 임진각 평화누리에서 예정됐던 신천지 관련 행사인 '종교 지도자 포럼 및 수료식'과 관련한 대관 승인을 취소했다. 이에 신천지 신도들은 경기도청 주변에서 한 달 이상 항의 시위를 벌였다.





