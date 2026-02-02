이동환 시장 “사회적경제, 가치 창출이 고용과 성장으로 이어져야”

고양시, 사회적경제기업 '자립'에 올인

성과 중심 지원체계로 전환…SVI 도입

성과 '우수' 기업 최대 3년 인건비 지원

사회적경제기업 제품 킨텍스서 상시 판매

사회적경제기업 자립·성장 기반 구축

경기 고양특례시(시장 이동환)가 사회적경제기업의 체질 개선에 나선다. 단순히 취약계층 일자리 제공에 머물던 과거의 시혜적 지원에서 벗어나, 기업의 실질적인 성과를 측정해 경쟁력을 높이는 '성과 중심 성장 정책'으로 지원 체계를 전면 개편한다.

지난해 7월 일산호수공원에서 열린 '사회적경제 페스타'. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

"일 잘하는 기업 더 밀어준다"… SVI 기반 인건비 차등 지원

고양시는 올해부터 사회적경제 일자리 창출 사업에 '사회적가치지표(SVI, Social Value Index)'를 전격 도입한다. SVI는 한국사회적기업진흥원이 기업의 사회적·경제적 성과를 종합적으로 측정하는 객관적 기준이다.

개편안에 따르면, 신규 고용 후 6개월 이상 유지한 30인 미만 기업을 대상으로 SVI 평가 결과에 따라 인건비를 차등 지원한다. '탁월' 등급 기업은 월 90만원, '우수' 70만원, '일반' 50만원을 2년간 지원받으며, 특히 우수 등급 이상의 기업은 지원 기간을 1년 더 연장해 최대 3년까지 혜택을 누릴 수 있다. 이는 단기 일자리 창출을 넘어 기업의 고용 유지 역량을 강화하겠다는 시의 의지가 반영된 결과다.

지난해 10월 킨텍스로 이전 개소한 ‘가치샵’. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

사회적경제기업 제품 '전시'에서 '판매'로…킨텍스 상설 판매 거점 구축

판로 정책도 전시·홍보 중심에서 실질적인 매출 중심으로 전환했다. 시는 지난해 10월 덕양구청 인근에 있던 사회적경제 전시홍보관 '가치샵'을 킨텍스 제1전시장 관광기념품 판매점으로 이전하고, 상시 판매가 가능한 구조로 개편했다.

연중 대형 전시와 행사가 열리는 킨텍스의 특성을 활용해 사회적경제 제품을 일반 소비자에게 자연스럽게 노출하고, 일상 소비 시장 진입을 확대한다는 전략이다. 현재 16개 기업이 33개 제품을 판매하고 있으며, 친환경 생활용품부터 교육 콘텐츠까지 제품군도 다양하다.

이와 함께 시는 국내 전문 전시회 공동관 운영, 대형 유통망 연계 기획전, 사회적경제 페스타 개최, 네이버 스마트스토어 '가치샵몰' 운영 등 온·오프라인 판로 지원을 병행하고 있다.

지난해 킨텍스 메가쇼에는 10개 기업이 참가해 4500여만 원의 매출을 올렸고, 스타필드 고양에서 열린 '경기도 더 좋은 소비 페스타 in 고양'에는 19개 기업이 참여해 약 2000만원의 매출을 기록했다. 또한, 일산 호수공원에서는 사회적경제 활성화와 사회적 가치 소비 확산을 위한 '사회적경제 페스타'를 열어 제품 판매 체험, 이벤트 등 다양한 프로그램을 운영했다.

올해도 시는 전시회 공동관 운영을 비롯해 대형 유통사와의 1:1 구매·수출 상담회, 신제품 쇼케이스 참여 기회 제공 등 실질적인 매출로 이어지는 판로 지원을 이어갈 계획이다.

지난해 9월 스타필드 고양에서 열린‘경기도 더 좋은소비 페스타 in 고양’. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

창업부터 성장까지 지원 고도화…지원센터 기능 강화로 성장 거점 재편

사회적경제기업의 자생력을 높이기 위한 교육·컨설팅 지원도 강화하고 있다.

지난해 시는 총 36회의 사회적경제 아카데미를 운영하고 981명의 수료생을 배출했다. 사회적경제 진입부터 마케팅·브랜딩 전략까지 기초·심화 과정을 운영하고, 아카데미 수료자 대상 1:1 멘토링도 지원했다. 사회적경제 컨설팅은 15개 기업 대상 45회, 창업 컨설팅은 9개 기업 대상 52회 진행돼 예비사회적기업 지정, 소셜벤처 인증, 공모사업 선정 등의 성과로 이어졌다.

올해는 협동조합·마을기업 특화과정을 신설하고, 찾아가는 아카데미와 청소년 대상 교육도 진행할 계획이다. 기업별 컨설팅은 지원 횟수와 밀도를 높이고, 기업 간 네트워크 프로그램도 강화한다.

'사회적경제 페스타' 어린이 체험 부스. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

한편, 올해 운영 15년 차를 맞은 고양시사회적경제지원센터는 지난해 11월 창조혁신캠퍼스 성사로 이전해 상담·교육·컨설팅 기능을 강화한다. 시는 이를 통해 사회적경제기업의 안정적인 성장과 자립을 지원하는 거점으로 역할을 확대할 예정이다.

이동환 고양특례시장은 "사회적경제기업의 자립 기반을 강화하기 위해서는 단순한 지원을 넘어 가치 창출 성과를 고용과 성장으로 연결하는 구조가 필요하다"며 "사회적경제기업이 경쟁력을 갖추고 지속 가능한 고용을 만들어갈 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>