사회
평택시, '현촌 한마음'·'소사벌 에듀타운' 골목형상점가 지정

정두환기자

입력2026.02.02 13:10

온누리상품권 가맹 가능 점포 1031곳으로 늘어

경기도 평택시는 지난달 28일 '현촌 한마음 상인회'와 '소사벌 에듀타운 상인회' 등 두 곳을 관내 8·9호 '골목형상점가'로 지정했다고 2일 밝혔다.

정장선 평택시(왼쪽 두번째)이 관내 8·9호 '골목형상점가'로 지정된 '현촌 한마음 상인회'와 '소사벌 에듀타운 상인회'에 지정서를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

정장선 평택시(왼쪽 두번째)이 관내 8·9호 '골목형상점가'로 지정된 '현촌 한마음 상인회'와 '소사벌 에듀타운 상인회'에 지정서를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

'골목형 상점가'는 음식점과 소매점 등 소상공인 점포가 밀집해 있고 상인회가 조직된 지역이 지정 대상이다. 지정된 상점가의 점포는 온누리상품권 가맹이 가능하고, 시설·경영 현대화 사업 등 다양한 정부 지원 혜택을 받을 수 있다.


이번 추가 지정으로 평택 지역의 '골목형 상점가' 및 '상점가'는 10곳으로 늘었다. 대상 지역 내 점포는 1031개다.

시는 골목형상점가를 중심으로 공모사업 연계, 공동 마케팅, 상권 환경 개선 등 체계적인 지원 정책을 이어가며 소상공인의 경영 안정과 지역경제 활성화를 도모해 나갈 계획이다.


정장선 평택시장은 "온누리상품권 등 정책의 혜택이 골목상권에 실질적인 도움이 될 수 있도록 상인들과 지속해서 소통해 가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
