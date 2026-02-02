본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

평택시 이달 지역화폐 인센티브 8→10% 상향

정두환기자

입력2026.02.02 12:56

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

100만원 충전시 10만원 혜택

경기도 평택시는 설 명절을 맞아 이달 지역화폐인 '평택사랑상품권' 인센티브율을 8%에서 10%로 상향한다고 밝혔다.

평택시 이달 지역화폐 인센티브 8→10% 상향
AD
원본보기 아이콘

인센티브 상향으로 소비자는 월 한도인 100만원을 충전하면 10만원의 인센티브를 받게 된다. 인센티브 혜택은 예산소진 시까지 선착순으로 제공된다.


시는 또 지역화폐 활성화를 위해 평택사랑상품권 가맹점 등록의 연 매출 기준을 12억원 이하에서 15억원 이하로 상향 조정해 사용처를 확대했다. 가맹점 기준 완화로 시민들의 지역화폐 이용 편의성이 높아지고, 소상공인이 혜택도 늘 것으로 기대된다.

지역화폐 가맹과 관련한 상세 내용은 평택시청 일자리경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.


정장선 평택시장은 "이번 인센티브 확대로 시민들의 가계 부담이 줄고, 설 명절 지역 골목상권에 활력을 불어넣을 수 있기를 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기