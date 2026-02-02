HD현대, LNG 2026서 차세대 운반선 라인업 공개

카타르 도하서 컨벤션 참가

80개국 300개 기업, 1만6000명에 선봬

HD현대가 세계 최대 LNG 산업 전시회인 'LNG 2026'에서 차세대 가스선 기술을 선보이며 글로벌 시장 주도권 강화에 나선다.

HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 LNG 운반선. HD현대 제공

HD현대는 이달 2일부터 5일까지 나흘간 카타르 도하의 카타르 국립 컨벤션 센터에서 열리는 'LNG 2026'에 HD한국조선해양과 HD현대중공업 등이 참가한다고 2일 밝혔다.

이번 전시회에는 엑슨모빌, 쉘, 토탈에너지, 카타르에너지 등 글로벌 에너지 기업을 포함해 전 세계 80개국 300여 개 기업이 참여하며, 약 1만6000명의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

HD현대는 박승용 HD현대중공업 사장을 비롯해 영업, 연구개발, 엔지니어링 분야 임직원 20여명을 파견해 글로벌 가스선 시장의 트렌드를 점검하고 선사들의 세부 수요를 파악하는 한편, 신규 가스선 개발을 위한 기술 인증과 선급과의 협력을 강화할 계획이다.

HD현대는 이번 전시회에서 풍력 보조 장치가 적용된 17만8000㎥급 및 17만4000㎥급 LNG운반선을 비롯해 10만㎥급 초대형 에탄운반선과 9만㎥급 초대형 LPG운반선을 선보일 예정이다.

이와 함께 전시회 기간 프랑스선급으로부터 2만㎥급 LNG벙커링선에 대한 기본인증을 획득한다. 로이드선급과는 3만㎥급 중소형 LNG운반선 공동 개발을 위한 업무협약을 체결하고, 노르웨이선급과도 협약을 맺어 6000㎥급 크루즈선용 LNG벙커링선과 27만1000㎥급 초대형 LNG운반선 공동 개발에 나선다.

친환경 가스선 개발도 확대한다. HD현대는 미국선급과 바이오 연료를 사용할 수 있는 LNG운반선 개발을 추진하는 한편, 프랑스의 GTT와 협력해 초대형 에탄운반선 개발을 진행할 계획이다.

영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치는 신규 LNG 프로젝트 개발과 노후 선박 교체 수요에 힘입어 올해 글로벌 LNG운반선 발주 시장이 회복세를 보일 것으로 전망했다. 특히 미국 LNG 프로젝트의 최종투자결정 승인 확대가 가스 물동량 증가로 이어지며 LNG운반선 발주 증가를 견인할 것으로 내다봤다.

HD현대 관계자는 "가스선은 친환경 규제 강화 흐름 속에서 지속적인 성장이 기대되는 시장"이라며 "차별화된 기술력을 바탕으로 가스선 분야에서 선도적 지위를 유지해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



