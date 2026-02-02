대전TP, '혁신기술 상용화·공공시장 진입 지원 사업' 참여 기업 모집

대전지역 4개사 선정 실증 지원...기업당 약 1억원



오는 2월 11일까지 접수

대전테크노파크가 공공 현장 수요를 기반으로 혁신기술의 상용화와 공공시장 진입을 지원하는 '2026년 공공수요 기반 문제해결형 실증지원사업' 참여 기업을 모집한다.

이번 사업은 대전시 공공기관과 협력해 혁신기술이 적용된 제품과 서비스를 실제 공공 환경에 설치운영하고, 성능과 효과를 검증함으로써 상용화는 물론 공공 조달 및 판로개척으로 연계하는데 주안점을 뒀다.

대전 TP는 대전 지역 중소·벤처기업 4개 사를 선정해 기업당 약 1억 원의 사업비를 지원하며, 실증 기간은 오는 4월부터 10월까지 약 7개월간 진행된다.

실증 기간에는 공공분야 혁신기술 제품서비스의 설치 및 유지보수, 성능 개선을 비롯해 시험·분석·검증에 소요되는 비용을 지원한다.

또한 조달 컨설팅과 인증지식재산권전시회 참가 지원도 함께 제공되며, 실증을 완료한 기업에는 대전시 실증확인서와 K-테스트베드 성능확인서가 발급된다.

신청 접수는 2일부터 11일까지이며, 기업과 실증 수요기관이 컨소시엄을 구성해 지정형 및 자율형 과제로 신청할 수 있다. 사업 관련 자세한 사항은 대전기업정보포털(DIPS)을 통해 확인할 수 있다.

김우연 대전 TP 원장은 "공공수요 기반 문제해결형 실증을 통해 혁신기술의 현장 적용성과 사업화 가능성을 높이고 있다"며 "앞으로도 실증을 비롯해 조달, 판로, 금융 연계를 강화해 대전이 공공 실증과 기술사업화의 중심 도시로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



