"새학기 알뜰하게"…광주 북구 상설교복나눔장터 오픈

오는 5일 우산동서 본격 운영

중·고교 교복 7천500여벌 구비

광주 북구가 고물가 시대 새 학기를 앞둔 학부모들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 저렴한 가격에 교복을 구매할 수 있는 장터를 연다.

2일 광주 북구에 따르면 구는 오는 5일 관내 위치한 '상설교복나눔장터'를 개장하고 본격적인 운영에 들어간다.

북구새마을부녀회가 주관하는 이 장터는 자원 순환과 나눔 문화 확산을 위해 지난 2015년부터 운영되고 있다. 올해는 지난달 26일부터 일주일간의 준비 기간을 거쳐 관내 34개 중·고등학교의 교복 약 7,500벌을 확보했다.

판매 가격은 재킷 5,000원, 바지·셔츠·조끼는 각 3,000원으로 시중가보다 훨씬 저렴하다. 교복 외에도 체육복과 생활복 등도 구매할 수 있다.

운영 시간은 신학기 준비로 수요가 몰리는 2~3월에는 오전 10시부터 오후 5시까지, 4월 이후에는 오후 2시부터 5시까지다. 현장에는 새마을부녀회 소속 자원봉사자들이 상주하며 학생들에게 맞는 교복 선택을 돕는다.

북구는 원활한 물량 공급을 위해 동부교육지원청과 협업해 지난겨울 '교복 집중 수거 기간'을 운영했다. 특히 교복 기증자에게는 북구 주민참여포인트를 최대 5,000점까지 부여하고, 누적 포인트가 1만 점을 넘으면 온누리상품권으로 교환해 주는 등 주민 참여를 독려하고 있다.

판매 수익금은 연말에 북구장학회와 사회복지공동모금회에 기탁돼 지역 청소년들을 위한 지원 사업에 쓰일 예정이다.

문인 북구청장은 "상설교복나눔장터는 질 좋은 교복을 저렴하게 구매할 수 있어 가계 경제에 보탬이 되고 자원도 아낄 수 있는 좋은 기회"라며 "주민들의 많은 관심과 이용을 바라며 앞으로도 공유 문화 확산을 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자



