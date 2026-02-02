행정통합 시너지…광주·전남 반도체 3축 클러스터 구축 임박

김영록 지사, 400만 전남광주특별시 비전 제시

광주권 인재·기술-서부권 전기·물

동부권 반도체·AI산업 육성 최적

"일자리 창출 등 통해 대부흥 활짝"

김영록 전라남도지사가 2일 도청 브리핑룸에서 전남·광주 반도체 3축 클러스터 구축 비전을 발표하고 있다. 전남도 제공

인구 400만 전남·광주 특별시 대부흥 시대를 열 광주·전남 반도체 3축 클러스터 구축이 임박했다.

2일 전라남도에 따르면 중앙에서 최근 반도체산업의 생명줄인 물 문제를 문의해왔고, 전남도는 필요량을 채우고도 남는다는 점을 충분히 설명했다.

이런 가운데 김영록 전라남도지사는 이날 도청 브리핑룸에서 반도체로 여는 인구 400만 전남·광주 특별시 대부흥 시대, '광주·전남 반도체 3축 클러스터 비전'을 발표했다.

3축은 ▲인재와 기술이 모이는 혁신의 중심 광주권 ▲전기와 물이 넘치는 반도체 생산기지, 전남 서부권 ▲반도체 산업과 AI 산업 육성의 최적지 동부권이다.

김 지사는 "전남·광주 특별시에 기업이 오고, 일자리가 늘고, 청년이 머무르고, 인구가 증가하는 그 빛나는 미래를 열 핵심 열쇠는 반도체 산업"이라며 "반도체 클러스터 조성으로 대통합 대부흥 시대를 힘차게 열겠다"고 강조했다.

최근 세계가 글로벌 반도체 전쟁에 국가역량을 총동원하는 시점에서 우리 기업들은 1,000조 원에 달하는 투자를 단행하며 주도권 선점에 나섰다. 반도체 산업의 생명줄인 물과 전기를 안정적으로 확보하는 것이 필승 전략이다. 이 때문에 대만은 수도가 아닌 타이중과 타이난에, 일본은 도쿄를 벗어나 홋카이도와 구마모토에 반도체 생태계를 구축하고 있다.

하지만 우리나라는 지난 보수정권이 인프라와 인력을 명분으로 수도권에 반도체 국가산단 조성을 결정했는데 물과 전기 확보가 막막한 실정이다.

이에 따라 김 지사는 "지난주 지역 균형발전을 고려한 반도체 클러스터 지정과 클러스터 조성에 대한 예타 우선 선정·면제 특례 등을 담은 반도체 특별법이 국회를 통과했다"며 "물과 전기, 인재까지 갖춘 전남·광주 특별시가 대한민국 반도체 클러스터 조성의 최적지다. 광주권과 서부권, 동부권을 중심으로 반도체 3축 클러스터를 조성해야 한다"고 강조했다.

3축별로 광주권은 전남대와 조선대, 목포대, 순천대 등 17개 대학의 반도체 인재 연 3만 1,000명이 배출되고 한국에너지공대와 광주과학기술원 암(Arm) 스쿨도 있다.

광주 군공항 이전 부지 100만 평에 '첨단 융복합산업 콤플렉스'를 조성해 세계적 반도체 클러스터의 헤드인 기업·대학 공동연구와 테스트베드 거점으로 키운다는 구상이다. 광주·장성 첨단 산단의 반도체 첨단 패키징 클러스터는 앵커기업, 지역 소부장기업을 연계해 설계부터 후공정까지 아우르는 기술생태계를 완성하겠다는 방침이다.

전남 서부권은 기업도시 솔라시도에 영암호·금호호·영산강호에서 반도체 팹 6기의 용수 필요량 107만 톤을 채우고도 남는 수량을 갖췄다. 전력도 송전망은 2027년 154kV, 2029년 345kV 구축이 완료되고, 발전 인프라는 2030년까지 태양광 5.4GW, 2035년까지 해상풍력 12.1GW 등 17.5GW가 확충되고, 통합특별시 특례로 영농형 태양광도 추가된다.

기업은 지산지소로 값싼 전기를 공급받아 RE100을 해결할 수 있고 인근 무안국제공항은 반도체 항공물류 관문 역할을 하게 된다.

전남 동부권은 석유화학·철강산업 기반 소부장 기업이 촘촘해 이를 반도체 분야로 전환하면 소부장 공급부터 반도체 팹 공장까지 한 권역에서 완결된다. 순천·여수·광양만권 120만 평의 RE100 미래첨단산업 복합 콤플렉스에 반도체까지 들어가면 피지컬 AI의 생태계가 열리고, 로봇의 두뇌인 반도체와 심장인 이차전지가 하나로 완성되는 미래 산업의 요람이 될 것이라는 게 김영록 지사의 설명이다.

김 지사는 "광주와 전남은 물과 전기, 인재와 기술, 소부장과 물류를 연결하는 최적의 반도체 생태계를 갖춘 준비된 지역"이라며 "광주·전남 반도체 3축 클러스터로 대한민국 산업의 물길을 돌리고, 수도권 1극 체제를 넘어 균형발전의 새 지평을 여는 한편 인구 400만의 전남·광주 특별시 대부흥의 새 역사를 쓰겠다"고 다짐했다.





