김재원 국민의힘 최고위원, 경북도지사 출마선언…"위대한 전진 준비하겠다"

김재원(62) 국민의힘 최고위원이 2일 경북도지사에 출마한다고 선언했다.

김 최고위원은 이날 오전 10시 서울시내 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "경북도는 국난극복과 산업화를 이끌어온 자랑스러운 역사의 고장이며 낙동강 방어선을 지키며 나라를 구했고, 구미 전자산업단지와 포항 철강 공단은 이 나라 산업화를 이끌었다"며 "하지만 시대가 바뀌어 산업구조는 고도화되고 모든 것이 수도권으로 집중되면서 보수의 심장 경북도 침체기에 빠졌고 길을 잃고 있다"고 밝혔다.

김재원 국민의힘 최고위원 AD 원본보기 아이콘

김 최고위원은 이어 "하지만 지도력을 발휘해야 할 경북의 행정은 무능하고 무책임했다. 경북의 새로운 성장동력이 될 대구경북통합신공항 건설사업은 올해 예산을 한 푼도 확보하지 못했다. 작년 3월에는 경북 북부 5개 시군을 덮친 단군 이래 최대의 산불피해를 뒤로하고 도지사께서 대권 도전에 나서는 바람에 피해주민들과 도민들에게 크나큰 마음의 상처를 남겨 놓았다"고 말했다.

김 최고위원은 "과거 2차례에 걸쳐 논의가 진행됐지만 실패했던, 대구경북행정통합을 도민들의 합의절차는 거치지도 않고 일방적으로 밀어붙여 반발을 불러오기도 했다"며 "앞으로도 무책임한 일방통행 경북도정이 계속되면 실패를 거듭할 것"이라고 경고했다.

김 최고위원은 "경북도정은 새롭게 바뀌어야 하며 위대한 전진을 준비해야 한다. 이 시대는 세대교체 선수교체를 요구하고 있다"며 "새롭게 경북을 바꾸고, 위대한 전진을 준비하겠다"고 밝혔다.

김 최고위원은 행정고시와 사법고시에 합격했고 경북도 공무원, 부산지검, 서울중앙지검 검사를 역임했다. 정계로 진출한 뒤 대통령실 정무수석과 3선 국회의원을 지냈으며 현재 4번째 국민의힘 최고위원을 맡고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



