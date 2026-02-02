광주신세계, 인기 브랜드 주방용품 할인전

광주 입주 물량 1만 1천여 세대

최근 10년 내 최대 수준 예상

오는 8일까지 할인 프로모션

광주신세계 본관 8층 르크루제 매장에서 직원이 파란색 뚜껑을 들고 고객에게 설명하고 있다.광주 신세계 제공

광주광역시의 신규 아파트 입주 물량이 전년에 비해 크게 증가할 것으로 예상되면서 ㈜광주신세계가 인기 주방용품 할인전을 마련했다. '르크루제'와 'WMF' 등 인기 주방용품을 최대 70% 할인된 가격에 판매하면서 입주를 앞둔 고객들의 발길이 이어질 것으로 기대된다.

2일 KB부동산에 따르면, 2026년 광주광역시의 입주예정물량은 1만 1,656가구로 전년 대비 250% 증가할 것으로 예상된다. 이는 최근 10년 내 최대 규모로 신규 아파트 입주 수요가 대폭 늘어날 전망이다.

광주신세계는 입주를 준비하는 고객들을 위해 인기 주방용품 할인전을 마련했다. 이날부터 8일까지 본관 지하 1층에서 열리는 이번 행사에는 르크루제 등 인기 브랜드들이 참여한다.

프리미엄 주방용품 브랜드 르크루제는 인기 상품을 최대 70%까지 할인하며 고객맞이에 나선다.

르크루제는 국과 찌개용으로 인기가 높은 무쇠 주물 냄비 원형냄비20을 선보인다. 원형냄비는 정상가에서 65% 할인된 가격에 판매된다. 이밖에도 찌개조림냄비 등 여러 품목을 정가대비 약 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

진공 밀폐용기 전문 브랜드 '바퀜' 역시 이번 할인전에 참여한다. 바퀜 밀폐용기는 채소와 과일, 견과류 등을 장기간 보관할 수 있게 도와줘 냉장고 정리에 필수적인 아이템으로 인기가 높다. 이번 할인전에서 바퀜은 밀폐용기들을 35~45% 할인 판매해 입주를 준비하는 고객부터 설 명절 선물을 미리 준비하는 분들까지 찾을 것으로 기대된다.

방짜유기 전문 브랜드 '놋담'은 유기수저 2인세트, 유기 샐러드볼, 유기 울림잔 2p세트 등 대표 상품들을 준비했다. 가장 인기 있는 유기수저 2인 세트는 정가에서 대폭 할인된 가격에 판매되며 색동보자기 선물포장이 기본 제공된다.

독일을 대표하는 프리미엄 주방용품 브랜드 'WMF'의 인기 상품들도 만나볼 수 있다.

광주신세계 권혁원 생활팀장은 "올해 대규모 입주가 예정된 만큼 새 출발을 준비하는 고객들을 위해 주방용품 할인전을 열게 됐다"며 "르크루제와 WMF 등 인기 브랜드를 한자리에서 볼 수 있는 이번 행사에 많은 고객들이 찾아주시기를 희망한다"고 말했다.





