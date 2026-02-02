본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산북부고용노동지청, 한파 취약사업장 안전 집중점검

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.02 12:18

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

건설현장·물류창고 대상 ‘한파안전 5대 수칙’ 이행 여부 중점 확인

고용노동부 부산북부지청이 겨울철 한파로 인한 산업재해 예방을 위해 취약 사업장에 대한 집중 점검에 나선다.


부산북부지청(지청장 직무대리 김재호)은 2일부터 6일까지 건설현장과 물류창고 등 옥외 및 저온 환경에서 작업이 이뤄지는 사업장을 대상으로 '2026년 2월 시기별 안전 위험요인 집중점검주간'을 운영한다.

이번 점검은 겨울철 기온 하강과 작업 여건 악화에 따른 산업재해를 예방하고, 현장의 안전관리 실태를 점검하기 위해 마련됐다. 집중점검 기간 부산북부지청은 관내 한파 취약 사업장을 중심으로 ▲방한복 착용 ▲따뜻한 쉼터 제공 ▲따뜻한 물 비치 ▲작업시간 조정 ▲위급 시 119 신고 등 '한파안전 5대 기본수칙' 준수 여부를 중점적으로 점검·지도할 계획이다.


또 설 명절 전후로 작업 물량이 증가하고 작업 중단과 재개가 반복되면서 사고 위험이 높아질 수 있는 점을 고려해, 유해·위험요인 관리 실태와 함께 안전모·안전대·안전띠 착용 등 노사 3대 기초안전수칙 이행 여부도 병행 점검한다.


김재호 부산북부지청장 직무대리는 "한파특보 발효 여부와 관계없이 겨울철에는 저체온증 등 한랭질환과 각종 산업재해 위험이 항상 존재한다"며 "건설현장과 물류창고 등 한파 취약 사업장에서는 한파안전 5대 기본수칙을 철저히 준수하고, 특히 고령자나 신규 배치자 등 취약 노동자에 대해서는 작업시간 조정과 충분한 휴식 제공 등 보호조치를 강화해 달라"고 당부했다.

작업 중 산업재해 위험 상황이 발생할 경우 고용노동부 노동포털 내 안전일터 신고센터를 통해 즉시 신고할 수 있다.

고용노동부 부산북부지청.

고용노동부 부산북부지청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기