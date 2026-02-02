부산북부고용노동지청, 한파 취약사업장 안전 집중점검

건설현장·물류창고 대상 ‘한파안전 5대 수칙’ 이행 여부 중점 확인

고용노동부 부산북부지청이 겨울철 한파로 인한 산업재해 예방을 위해 취약 사업장에 대한 집중 점검에 나선다.

부산북부지청(지청장 직무대리 김재호)은 2일부터 6일까지 건설현장과 물류창고 등 옥외 및 저온 환경에서 작업이 이뤄지는 사업장을 대상으로 '2026년 2월 시기별 안전 위험요인 집중점검주간'을 운영한다.

이번 점검은 겨울철 기온 하강과 작업 여건 악화에 따른 산업재해를 예방하고, 현장의 안전관리 실태를 점검하기 위해 마련됐다. 집중점검 기간 부산북부지청은 관내 한파 취약 사업장을 중심으로 ▲방한복 착용 ▲따뜻한 쉼터 제공 ▲따뜻한 물 비치 ▲작업시간 조정 ▲위급 시 119 신고 등 '한파안전 5대 기본수칙' 준수 여부를 중점적으로 점검·지도할 계획이다.

또 설 명절 전후로 작업 물량이 증가하고 작업 중단과 재개가 반복되면서 사고 위험이 높아질 수 있는 점을 고려해, 유해·위험요인 관리 실태와 함께 안전모·안전대·안전띠 착용 등 노사 3대 기초안전수칙 이행 여부도 병행 점검한다.

김재호 부산북부지청장 직무대리는 "한파특보 발효 여부와 관계없이 겨울철에는 저체온증 등 한랭질환과 각종 산업재해 위험이 항상 존재한다"며 "건설현장과 물류창고 등 한파 취약 사업장에서는 한파안전 5대 기본수칙을 철저히 준수하고, 특히 고령자나 신규 배치자 등 취약 노동자에 대해서는 작업시간 조정과 충분한 휴식 제공 등 보호조치를 강화해 달라"고 당부했다.

작업 중 산업재해 위험 상황이 발생할 경우 고용노동부 노동포털 내 안전일터 신고센터를 통해 즉시 신고할 수 있다.





