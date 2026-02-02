본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰청장 대행 "중수청 직무범위, 경찰과 지나치게 중복"

장희준기자

입력2026.02.02 12:00

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소관 부처에 경찰 의견서 제출
인력 구성에는 '일원화' 바람직

경찰은 올해 10월 검찰청 폐지 이후 탄생할 중대범죄수사청(중수청)에 대해 직무범위가 넓어 국가수사본부와 지나치게 중복되는 탓에 혼란을 초래할 수 있다는 입장을 밝혔다.


유재성 경찰청장 직무대행은 2일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 "중수청의 직무범위가 9대 범죄 등으로 폭넓게 입법예고 됐는데, 경찰과 지나치게 중복되는 관계로 어느 수사기관이 어떤 범죄를 관할하는지 알기 어려워 국민들의 혼란과 불편을 야기할 수 있다고 생각한다"며 "이와 함께 중수청에 이첩 요청권 등을 부여할 경우 경찰과 중수청 간 '사건 핑퐁' 등 수사 지연을 초래할 우려가 높다는 취지로 소관 부처에 의견을 제출했다"고 말했다.

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자

서울 서대문구 경찰청. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

아울러 경찰은 인력 구성에 대해서도 '일원화' 의견을 제시했다. 국무총리실 산하 검찰개혁추진단이 최근 발표한 중수청 설치법안에 따르면 중수청 인력 체계는 '수사사법관' '전문수사관' 등으로 이원화될 예정이다. 변호사 자격을 갖춘 수사사법관과 그렇지 않은 1~9급 전문수사관으로 나누는 데 대해 일각에선 '제2의 검찰청' 내지는 '도로 검찰청'이란 비판이 나오고 있다.


경찰 관계자는 "중수청 인력 구성에 대해서는 장기적으로 훌륭한 인재를 유치하기 위한 차원에서 볼 때 일원화가 바람직할 것 같다는 취지로 의견을 간략히 제출했다"고 설명했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기