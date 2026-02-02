본문 바로가기
김성환 한투 사장 "경계 넘어라...다음 단계 만들어가야"

조슬기나기자

입력2026.02.02 11:42

언론사 홈 구독
한국투자증권 2026년 경영전략회의 개최

"비즈니스의 경계, 국경의 경계, 업의 경계를 넘어라." 김성환 한국투자증권 사장이 경계를 넘어 고객에게 더 빠르고 정확한 해답을 제시하는 회사로 진화할 것을 주문했다.


2일 한국투자증권에 따르면 김 사장은 지난달 31일~1월1일 인천 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린 '2026 경영전략회의'에 참석해 이같이 밝혔다.

김성환 한투 사장 "경계 넘어라...다음 단계 만들어가야"
임원 및 부서장 240여명이 참석한 이번 경영전략회의는 2026년 시장 환경과 전망을 점검하고, 전사 사업 계획과 사업부문별 세부 추진 전략을 공유하기 위한 자리다. 참석자들은 급변하는 대외 환경을 종합적으로 진단하는 한편, 각 사업부문의 핵심 과제와 실행 로드맵 구체화에 대해 집중 논의했다.

이 자리에서 김 사장은 올해 경영 키워드인 '비욘드 바운더리스(Beyond Boundaries)'를 주제로 기조 발표에 나섰다. 그는 "시장의 경계가 허물어지고 경쟁의 기준이 바뀌는 국면에서 비즈니스의 경계와 국경, 업의 경계를 넘어 고객에게 더 빠르고 정확한 해답을 제시하는 회사로 진화해야 한다"고 강조했다. 그는 "우리의 성장은 이제 본격적으로 시작됐다"며 "개척자의 정신으로 경계를 넘어 기회를 선제적으로 포착하고, 고객이 체감할 수 있는 성과로 연결해 한국투자증권의 다음 단계를 만들어 나가겠다"라고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

