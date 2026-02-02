韓증시 낙폭 확대…외인·기관 매도세에 코스피 3%대↓

외국인과 기관의 동반 매도세에 코스피가 장중 3% 넘게 하락 중이다. 코스닥도 낙폭을 키우며 3%대 약세를 이어가고 있다. 케빈 워시 차기 미국 연방준비제도(Fed) 의장 후보 지명 이후 시장 변동성이 확대되는 양상이다.

2일 오전 11시20분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 173.48포인트(3.32%) 내린 5050.88에 거래되고 있다. 코스피는 101.7포인트(1.95%) 내린 5122.62로 출발한 뒤 낙폭을 일부 만회했다가 오전 10시 이후 들어 다시 하락폭을 키우고 있다. 외국인이 1조7237억원, 기관이 7203억원어치를 각각 순매도하며 하락 압력을 키우고 있다. 개인은 2조3228억원어치를 순매수 중이다.

업종 전반이 약세다. 금속(-6.43%), 증권(-4.98%), 전기·전자(-3.85%), 기계·장비(-3.58%), 제조(-3.52%), 대형주(-3.47%), 금융(-3.17%), IT서비스(-3.10%) 등이 큰 폭으로 내리고 있다. 운송장비부품(-2.79%), 유통(-2.65%), 통신(-2.59%), 오락·문화(-2.55%) 등도 하락 흐름이다.

코스피가 장 초반 2% 넘게 하락 출발한 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 514,000 전일대비 56,000 등락률 -9.82% 거래량 636,191 전일가 570,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 장중 사상 첫 5300선 돌파…SK하이닉스 주도코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close 는 8.77%, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 852,000 전일대비 57,000 등락률 -6.27% 거래량 4,040,331 전일가 909,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스닥 랠리 가속…ETF 수급 이후 ‘실적 기반 선별 장세’ 전환 신호홍콩서 인기 '삼성전자 2배 ETF' 한국서도 대박칠까 전 종목 시세 보기 close 는 5.06% 꺾였다. 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 110,800 전일대비 6,600 등락률 -5.62% 거래량 2,325,156 전일가 117,400 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (-3.88%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,245,000 전일대비 55,000 등락률 -4.23% 거래량 181,414 전일가 1,300,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중[주末머니]美 방산재건 움직임에 K방산 다시 주목코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신 전 종목 시세 보기 close (-3.23%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 483,000 전일대비 17,000 등락률 -3.40% 거래량 1,495,678 전일가 500,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 "현대차, 러시아 공장 '재매입 옵션' 행사 안 해"장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스닥 랠리 가속…ETF 수급 이후 ‘실적 기반 선별 장세’ 전환 신호 전 종목 시세 보기 close (-3.30%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 153,200 전일대비 7,300 등락률 -4.55% 거래량 20,854,120 전일가 160,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스닥 랠리 가속…ETF 수급 이후 ‘실적 기반 선별 장세’ 전환 신호홍콩서 인기 '삼성전자 2배 ETF' 한국서도 대박칠까 전 종목 시세 보기 close (-3.18%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 87,400 전일대비 3,200 등락률 -3.53% 거래량 3,864,831 전일가 90,600 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-3.20%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 180,300 전일대비 8,000 등락률 -4.25% 거래량 150,283 전일가 188,300 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중삼성생명, 작년 순이익 2조3028억…보통주 5300원 배당'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파 전 종목 시세 보기 close (-3.03%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 385,500 전일대비 12,500 등락률 -3.14% 거래량 223,877 전일가 398,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세[특징주]LG엔솔, 지난해 영업이익 개선에 강세…5.5%↑LG디스플레이·CNS '웃음', 전자·엔솔 '우울'… LG그룹 실적 희비 전 종목 시세 보기 close (-3.02%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 9,500 등락률 -3.15% 거래량 201,399 전일가 301,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성물산, 건설수주 확대 기대로 목표가 ↑"'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파"올해 운세 어떨까?"…에버랜드, 2월 한 달간 '포춘마켓' 운영 전 종목 시세 보기 close (-3.15%) 등도 하락 중이다.

이재원 신한투자증권 연구원은 "케빈 워시 Fed 의장 지명과 시장 변동성 확대 등으로 한국 증시가 하락 중"이라며 "워시 후보가 과거 양적완화를 비판했던 이력이 부각되며, 공격적 금리 인하 기대감이 축소됐다"고 말했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 37.66포인트(3.28%) 내린 1111.78에 거래되고 있다. 코스닥은 20.87포인트(1.82%) 내린 1128.57로 출발한 뒤 일부 반등을 시도했지만, 이내 다시 고꾸라졌다. 수급은 외국인이 653억원어치, 개인이 997억원어치를 각각 순매수 중이다. 기관은 1225억원어치를 팔아치웠다.

코스닥 시가총액 상위 종목에선 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 110,000 전일대비 15,500 등락률 -12.35% 거래량 290,455 전일가 125,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-13.23%), 원익IPS 원익IPS 240810 | 코스닥 증권정보 현재가 103,600 전일대비 10,800 등락률 -9.44% 거래량 792,722 전일가 114,400 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-10.84%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 95,500 전일대비 10,400 등락률 -9.82% 거래량 1,479,486 전일가 105,900 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-10.20%)이 급락세다. 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 430,500 전일대비 43,000 등락률 -9.08% 거래량 208,649 전일가 473,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝 전 종목 시세 보기 close (-7.39%), 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 316,000 전일대비 22,500 등락률 -6.65% 거래량 368,057 전일가 338,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중로보티즈, 사람 손 구조 모방한 '로봇 핸드' 출시[특징주]로보티즈, 1년 중 최고가 경신…'휴머노이드 산업 수혜' 기대 전 종목 시세 보기 close (-6.79%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 219,000 전일대비 13,000 등락률 -5.60% 거래량 1,130,477 전일가 232,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 물 들어왔을 때 노 제대로 저어보려면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세물 들어왔을 때 노 저으려면 투자금부터 넉넉해야...연 4%대 금리로 4배! 전 종목 시세 보기 close (-6.03%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 390,500 전일대비 22,500 등락률 -5.45% 거래량 532,657 전일가 413,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 늦었다고 생각될 때가 기회? 최대 4배 투자금으로 수익 따라잡기장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close (-5.93%), 메지온 메지온 140410 | 코스닥 증권정보 현재가 163,300 전일대비 9,100 등락률 -5.28% 거래량 210,392 전일가 172,400 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중고배당 기업에 돈 몰리나? 연초 증시 기대된다면코스피, 상승 출발 후 4000선 회복 전 종목 시세 보기 close (-5.80%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 289,000 전일대비 16,500 등락률 -5.40% 거래량 203,541 전일가 305,500 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 장 초반 5100선 깨진 코스피, 낙폭 일부 만회해 5170선 거래 중코스피, 5224.36마감…사상 최고치 또 경신'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파 전 종목 시세 보기 close (-5.56%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 191,900 전일대비 11,100 등락률 -5.47% 거래량 300,211 전일가 203,000 2026.02.02 12:13 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세트럼프 이겨낸 韓증시, '오천피·천스닥' 시대 활짝'트럼프 관세 쇼크'도 이겨낸 코스피, 5000선 재돌파 전 종목 시세 보기 close (-5.42%) 등도 하락폭이 크다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



