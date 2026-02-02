본문 바로가기
애플, 설 명절 맞아 앱스토어·뮤직·TV서 프로모션 진행

이명환기자

입력2026.02.02 11:33

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

앱스토어서 간편결제 시 최대 1만원·50% 포인트 적립
애플TV 인기작 1화 무료 공개

애플은 설 연휴를 맞아 이달 1일부터 앱스토어와 애플 뮤직, 애플TV에서 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.


우선 앱스토어는 이달 18일까지 '두근두근 설레는 새해'를 테마로 설날 캠페인을 전개한다. 이번 캠페인은 설 연휴에 즐길 만한 앱과 게임, 새해 목표 달성을 돕는 필수 앱들을 엄선해 선보인다.

애플은 설 연휴를 맞아 이달 1일부터 앱스토어와 애플 뮤직, 애플TV에서 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 애플 제공

설날을 맞아 앱스토어 에디터들이 직접 즐기고 추천하는 게임들과 인공지능(AI), 교육, 생산성 앱 등 총 26개의 필수 앱들을 추천한다. 연휴를 맞아 즐기기 좋은 웹툰·웹소설 앱들과 티빙·쿠팡플레이 등 엔터테인먼트 콘텐츠도 함께 추천한다.


앱스토어에서 유료 앱이나 콘텐츠를 결제하는 이용자들을 위한 프로모션도 마련됐다. 고객들의 금액 결제 구간에 따라 카카오페이는 최대 1만 포인트를 지급하며, 네이버페이는 최대 50%의 포인트 적립 혜택을 제공한다.


애플TV는 설 연휴를 맞아 이달 18일까지 인기 작품들의 첫 번째 에피소드를 무료로 공개한다. 글로벌 케이팝 경연 예능인 '케이팝드(KPOPPED)', 첩보 드라마 '슬로 호시스', 애플TV 오리지널 드라마 '세브란스:단절', '파친코' 등 주요 작품들의 1화가 무료로 제공된다.

애플뮤직은 설날에 가족과 다 같이 함께 즐기기 좋은 음악을 에디터가 엄선한 '설날 2026' 플레이리스트를 비롯해 코르티스, 아일릿, 올데이 프로젝트, 하츠투하츠, 한로로 등 아티스트들이 직접 설날을 위해 선곡한 플레이리스트도 공개할 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

