본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

경찰청장 대행 "선거사범, 지위고하 막론하고 엄정 대응"

장희준기자

입력2026.02.02 12:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3일부터 선거사범 수사 전담팀 편성·운영

유재성 경찰청장 직무대행은 지방선거 예비후보자 등록에 맞춰 선거사범 수사 전담팀을 가동하고 공정성을 해치는 선거범죄는 무관용 원칙으로 엄정하게 대응하겠다고 2일 밝혔다.


유재성 직무대행은 이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 "내일(3일) 지방선거 예비후보자 등록 시작일에 맞춰 모든 시도경찰청 및 경찰서에 선거사범 수사 전담팀을 편성·운영할 계획"이라며 "선거 관련 불법행위에 대한 첩보 수집을 강화하고 선거의 공정성을 침해하는 주요 선거범죄에 대해서는 정당이나 지위고하를 막론하고 엄정 대응하겠다"고 했다.

유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스

유재성 경찰청장 직무대행. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

오는 6월3일 예정된 제9회 전국동시지방선거는 선거구에 따라 예비후보자 등록일이 다르다. 시·도지사 및 교육감은 3일부터 등록하고 시·도의원, 구·시의원, 구·시·군의 장 등은 20일부터 후보자 등록을 받는다. 군의원·군수는 내달 22일부터 일정이 시작된다.


유재성 직무대행은 "특히 국민들의 판단에 영향을 미치기 위한 목적으로 사실관계 확인 없이 악의적으로 허위·조작 정보를 유포하는 행위, 매크로를 이용한 조직적 댓글 조작 행위 등은 필요시 구속수사 등 엄정 대응하겠다"며 "선거사범 단속체제 가동으로 선거 당일까지 경찰의 역량을 집중해 안정적이고 질서 있는 선거가 치러질 수 있도록 만전 기하겠다"고 강조했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기