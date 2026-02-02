본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

정부, 중견기업 R&D 예산 20% 확대…지역·M.AX 지원 강화

세종=강나훔기자

입력2026.02.02 11:31

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전년 대비 예산 20% 증액(548→655억원)

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

정부가 중견기업 연구개발(R&D) 지원 예산을 20% 확대하고 지역 발전과 제조 인공지능 전환(M.AX) 분야 지원을 강화한다. 수도권 중심 지원 구조에서 벗어나 지역 중견기업을 핵심 성장축으로 육성하겠다는 구상이다.


산업통상부는 2일 중견기업 R&D 지원사업 4건을 공고하면서 올해 총 예산을 전년 548억원에서 655억원으로 늘렸다고 밝혔다. 주요 사업에는 '지역 전용 트랙'을 신설해 신규 과제의 60% 이상을 지역 중견기업에 배정하고, 제조 AX 등 인공지능 융합 과제는 평가 지표를 조정해 선정 과정에서 우대하기로 했다.

세부적으로는 글로벌 전문기업 육성을 위한 '월드클래스 플러스 프로젝트 지원 사업'에서 신규 과제 10개 가운데 6개를 지역 전용 트랙으로 운영한다. 과제당 지원 한도도 지역 전용은 4년간 최대 50억원, 자유 경쟁 트랙은 40억원으로 차등을 둔다. 중소·중견기업이 공동으로 연구 성과를 공유하는 '중견-중소기업 상생형 혁신도약 사업' 역시 15개 신규 과제 중 10개를 지역 전용으로 지원한다.


이와 함께 '중견기업·공공연 기술혁신 챌린지'와 '중견기업 핵심연구인력 성장지원' 사업도 병행 추진된다. 기술혁신 챌린지는 공공연구기관과의 협력 연구를 통해 사업 다각화를 지원하고, 핵심연구인력 성장지원은 청년 석·박사와 기술전문 경력 인력의 인건비 일부를 지원하는 방식이다.


산업부는 이번 사업을 통해 중견기업이 지역 대표 기업으로 성장하고 산업 혁신의 '허리' 역할을 수행하도록 지원을 확대하겠다는 방침이다. 참여를 희망하는 기업은 3일부터 신청할 수 있으며, 세부 지원 조건과 평가 절차는 산업부와 한국산업기술진흥원, 한국중견기업연합회 홈페이지를 통해 확인 가능하다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친 K-로봇 부품[로봇 부품전쟁]① "한국은 10만원, 중국은 3000원"…'골든타임' 놓친... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

다카이치, 손목서 '이것' 포착…돌연 '일정 취소'까지, 무슨 일

"두쫀쿠로 하루 1억3000만원 법니다"…최초 창시자는 '이 사람'

"비행기표는 간신히 구했는데…" 설 연휴 공항 주차대란

"내가 찍히는 줄 전혀 몰랐다"…스마트 안경 '몰카' 기승

폭증하는 AI 데이터해법은 그저 '빛'

1명이 쓴 민원만 1000여개…靑 "반복민원으로 막대한 사회적비용"

새로운 이슈 보기